NFL Pro Bowl: Kader offiziell! Amon-Ra St. Brown als AFC-Starter dabei

Sollte es St. Brown mit den Lions in den Super Bowl schaffen, wird er am Pro Bowl selbstverständlich nicht teilnehmen.

In den vergangenen beiden Jahren wurde St. Brown zunächst jeweils nicht nominiert und rückte jeweils für Eagles-Star A.J.Brown nach.

So wurde Wide Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions nicht nur für die NFC nominiert, sondern neben Vikings-Star Justin Jefferson auch als Starter bestimmt. Die weiteren Passempfänger aus der Division sind CeeDee Lamb von den Dallas Cowboys und Terry McLaurin von den Washington Commanders.

Am 2. Februar steigt in Orlando, Florida der Pro Bowl. Die NFL hat nun die Kader für die Teams der jeweiligen Conferences bekanntgegeben.

Das Wichtigste in Kürze

In der AFC wird die Ehre als Starting Quarterback Josh Allen von den Buffalo Bills zuteil, Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals) und Jerry Jeudy (Cleveland Browns) sind erste Wahl bei den Wide Receivern. Als Running Back wurde Ravens-Maschine Derrick Henry bestimmt.

Die Auswahl der Spieler wurde von Fans, Spielern und Trainern bestimmt, wobei die Stimmen jeder Gruppe zu einem Drittel in das Gesamtergebnis eingeflossen sind.

Die Pro Bowl Games, das jährliche All-Star-Event der NFL, werden am Donnerstag, dem 30. Januar, und am Sonntag, dem 2. Februar, im Camping World Stadium in Orlando ausgetragen. Schlusspunkt der Veranstaltung für die besten Spieler von AFC und NFC ist ein Flag-Football-Spiel. Die ehemaligen Star-Quarterbacks Peyton und Eli Manning werden die Teams coachen.

Das Ganze findet wie üblich eine Woche vor dem Super Bowl statt.