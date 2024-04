NFL: Quarterback Caleb Williams will Erbe von Tom Brady jagen

Anzeige

Caleb Williams dürfte im NFL-Draft als Nummer-1-Pick nach Chicago gehen. Seine Ambitionen sind in jedem Fall gigantisch.

In der kommenden Woche ist es soweit, dann steigt in Detroit der NFL Draft. Die Chicago Bears halten dabei den ersten Pick, bei dem davon ausgegangen wird, dass sie ihn für Caleb Williams einsetzen. Demnach hofft die Franchise darauf, dass Williams nach dem Abgang von Justin Fields die Führungspersönlichkeit sein kann, die das Team wieder nach vorne bringt.

Der Spielmacher, der zuletzt für die USC Trojans auflief, wurde nun im "The Pivot Podcast" gefragt, worauf er sich freuen würde, wenn er Los Angeles gegen eine andere große Sportstadt wie Chicago eintauschen würde.

Bei seiner Antwort offenbarte er in der Folge große Ambitionen. "Ich liebe L.A., L.A. war großartig. Aber jetzt möchte ich 20 Jahre lang an einem Ort spielen und einen Spieler jagen, die Nummer 12 (Tom Brady, Anm.d.Red.)."

Und weiter: "Ich will einen Ort, der den Football liebt. Und das ist alles, was ich bisher über Chicago gehört habe, was für mich aufregend ist..."