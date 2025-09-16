Vor der Saison wurde Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks zu den Las Vegas Raiders getradet. In einem Interview erklärt er, dass einige Verantwortliche in Seattle mit ihm nicht besonders gut zurechtgekommen seien.

Im Gespräch mit "ESPN" erklärte Geno Smith, er habe das Gefühl gehabt, dass seine Persönlichkeit in der Seahawks-Organisation nicht von allen akzeptiert wurde.

"Es ging nicht um meine Mitspieler, aber ich hatte definitiv das Gefühl, dass sich einige Leute im Front Office an meiner Art gestoßen haben", sagte Smith.

Als Begründung für die Spannungen mit seinem ehemaligen Team verwies er auf einige der ganz großen Namen einer anderen Sportart.

"Aber so bin ich nun mal. Stellt euch Kobe Bryant vor – er hat immer offen gesagt, was er dachte. Das sind meine Idole, genauso wie Michael Jordan und andere, die niemals ein Blatt vor den Mund nahmen, wenn es um ihren unbedingten Siegeswillen ging."