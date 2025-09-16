American Football
NFL - Quarterback Geno Smith über Zeit bei den Seattle Seahawks: "Hatte das Gefühl, dass meine Persönlichkeit nicht von allen akzeptiert wurde"
- Veröffentlicht: 16.09.2025
- 09:55 Uhr
- Julian Erbs
Vor der Saison wurde Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks zu den Las Vegas Raiders getradet. In einem Interview erklärt er, dass einige Verantwortliche in Seattle mit ihm nicht besonders gut zurechtgekommen seien.
Im Gespräch mit "ESPN" erklärte Geno Smith, er habe das Gefühl gehabt, dass seine Persönlichkeit in der Seahawks-Organisation nicht von allen akzeptiert wurde.
"Es ging nicht um meine Mitspieler, aber ich hatte definitiv das Gefühl, dass sich einige Leute im Front Office an meiner Art gestoßen haben", sagte Smith.
Als Begründung für die Spannungen mit seinem ehemaligen Team verwies er auf einige der ganz großen Namen einer anderen Sportart.
"Aber so bin ich nun mal. Stellt euch Kobe Bryant vor – er hat immer offen gesagt, was er dachte. Das sind meine Idole, genauso wie Michael Jordan und andere, die niemals ein Blatt vor den Mund nahmen, wenn es um ihren unbedingten Siegeswillen ging."
Las Vegas Raiders passen besser zu ihm
"Wenn das jemandem nicht passt, umso besser. Mit solchen Leuten will ich ohnehin nicht in den Kampf ziehen. Ich will Mitstreiter, die wirklich bereit sind, alles dafür zu geben – denn genau so ticke ich."
"Ich habe endlich mein Team gefunden", sagte er. "In Seattle hatte ich immer das Gefühl, Russell [Wilson] ersetzen zu müssen – und all die großartigen Dinge, die er erreicht hat, kann man schlicht nicht ersetzen. Deshalb fühlte es sich für mich nie so an, als wäre Seattle mein Team. Außerdem hatte ich nicht den Eindruck, dass ich wirklich zum Selbstverständnis der Seahawks-Organisation passe. Die Raiders dagegen passen perfekt zu mir."
Smith ergänzte, dass der Umgang mit den Abgängen von Carroll und Wilson bei den Seahawks in ihm das Gefühl verstärkt habe, bei den Seahawks keine langfristige Zukunft zu haben.
