Russell Wilson wurde von den New York Giants gebenched. ran beantwortet die Fragen rund um den Quarterback-Hammer. Von Daniel Kugler Die New York Giants haben Quarterback Russell Wilson nach nur drei Spielen der neuen Saison auf die Bank gesetzt. Infolge der Niederlage gegen die Kansas City Chiefs, der dritten Pleite der Saison, zieht die Franchise damit die Konsequenzen aus dem enttäuschenden Auftakt in die Spielzeit. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Russell Wilson bei New York Giants gebenched: Wer übernimmt als Starting Quarterback? Wie "ESPN" berichtet, werden die Giants nach der Absetzung von Wilson als Starter fortan auf Rookie Jaxson Dart setzen. Der 25. Pick des diesjährigen Drafts fungierte bisher als Backup. Neben Dart und Wilson steht mit Jameis Winston noch ein weiterer erfahrener QB im Kader der Giants.

Russell Wilson bei New York Giants gebenched: Wie geht es für das Team weiter? Vor den Giants liegt ein echtes Horrorprogramm. In den nächsten sechs Partien geht es vier Mal gegen Teams, die mit 3-0 in die Saison gestartet sind. In Week 4 warten die Los Angeles Chargers, die bisher weniger als 300 Yards pro Spiel gezulassen haben. Danach stehen ab Week 6 mit einem Spiel Unterbrechung gleich zwei Division-Duelle gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles auf dem Programm. Und in Week 9 warten dann auch noch die San Francisco 49ers. Der Zeitpunkt, Wilson genau jetzt zu degradieren, wirkt entsprechend nochmal fraglicher. Die Kritik wurde in den vergangenen Tagen entsprechend lauter. So ist der allgemeine Kanon, dass die Entscheidungsträger zu lang am ehemaligen Super Bowl-Sieger festgehalten haben und Rookie Dart nun unnötig gegen einige der stärksten Franchises der Liga ins kalte Wasser werfen. Es winkt ein herber Start in seine NFL-Karriere.

Russell Wilson bei New York Giants gebenched: Waren seine Leistungen wirklich so schlecht? Gegen die Chiefs erlebte der 36-Jährige einen gebrauchten Abend. Er komplettierte nur 18 von 32 Pässen und warf für 160 Yards sowie zwei Interceptions. In der Schlussphase geriet der QB mit einem missglückten Play in der Red Zone zudem in die Kritik. Wilson hat bisher insgesamt nur 59,1 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht für 778 Passing Yards, drei Touchdowns und leistete sich dabei drei Interceptions. Wie schlecht die bisherigen Leistungen der Giants mit ihm wirklich waren, untermauern die Statistiken von "ESPN Stats" nochmal deutlicher.

So liegt der Routinier im Quarterback Rating bisher auf Platz 30 von 32 zu vergleichenden Playmakern. Zudem kassierte er in drei Spielen ganze 40 Mal beim Laufen oder Werfen einen Hit, was zusammen mit Drake Maye von den New England Patriots den höchsten Wert in der NFL darstellt.

Russell Wilson bei New York Giants gebenched: Wie viel Gehalt kassiert der Quarterback von der Franchise? Wilson unterzeichnete in der Free Agency einen Einjahresvertrag mit den Giants im Wert von 10,5 Millionen Dollar, die komplette Summe ist garantiert. Zusätzlich wurden dabei auch zehn Millionen Dollar an leistungsbezogenen Prämien vereinbart, die den Gesamtwert des Vertrags maximal auf 20,5 Millionen Dollar erhöhen könnten. Wenn Wilson während der NFL-Saison 2025 aber nicht auf das Spielfeld zurückkehrt, läuft er Gefahr, all diese potenziellen Boni zu verpassen. Er hat sich nach Week 3 laut "Spotrac" und "USA Today" noch für keine derer qualifiziert und muss mindestens 50 Prozent der Snaps bei einem Sieg absolvieren, um einen Teil seines Regular-Season-Siegbonus (drei Millionen Dollar maximal, 176,471 Dollar pro Partie) zu erhalten. Der am ehesten erreichbare Leistungsbonus war eine Passquote von 64 Prozent. Diesen Wert hat Wilson mit bisher besagten 59,1 Prozent ebenfalls deutlich unterschritten.

Russell Wilson bei New York Giants gebenched: Wie geht es für den Quarterback weiter? Sofern sich Rookie Dart nicht verletzt oder vor der Trade Deadline ein Deal zustande kommt, wird Wilson es sehr schwer haben, in dieser Saison nochmal zum Einsatz zu kommen. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass der QB-Wechsel auf Anhieb die Lösung aller Probleme für die Giants ist.

Auch wenn Dart nicht auf Anhieb performen sollte, ist der 22-Jährige dennoch der Hoffnungsträger der Franchise Under Center und muss auch entsprechend Zeit sowie konstante Starts bekommen, um sich an das NFL-Niveau zu gewöhnen.

Russell Wilson bei New York Giants gebenched: Endet die Zusammenarbeit nun vorzeitig? Da der Vertrag von Wilson voll garantiert ist, macht es für die Giants keinen großen Sinn, ihn vorzeitig aus seinem Deal zu entlassen. Somit sieht derzeit alles danach aus, dass Wilson nach der Saison erneut Free Agent wird. Nach seinen jüngsten Auftritten für "Big Blue" ist jedoch fraglich, ob ihm dann überhaupt noch eine Franchise einen Starterposten anbieten würde.

Russell Wilson bei New York Giants gebenched: Ist Aufnahme in Hall of Fame gefährdet? Wilson schien zu Beginn der Saison 2022, seiner ersten nach dem Blockbuster-Trade zu den Denver Broncos, klar auf Kurs Hall of Fame zu sein. Bis dato stand eine überaus erfolgreiche zehnjährige NFL-Karriere bei den Seattle Seahawks zu Buche, die einen Super-Bowl-Sieg, eine zweite SB-Teilnahme und neun Pro-Bowl-Teilnahmen umfasste. Nach dem Teamwechsel unterschrieb er zunächst einen Fünfjahresvertrag über 242,5 Millionen Dollar. Dann folgte jedoch der Auftakt seines steilen Abstiegs. In Denver konnte er die großen Erwartungen nicht erfüllen und wurde nach zwei schwierigen Jahren nach der Saison 2023 bereits wieder entlassen. Es folgte eine Saison mit Höhen und Tiefen bei den Pittsburgh Steelers 2024 sowie das Missverständnis in New York. "CBS" titelt bereits, dass man daher "mit Sicherheit sagen kann, dass Wilsons Platz in Canton, Ohio, alles andere als sicher ist". Es gibt aktuell 26 Quarterbacks, die in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen wurden. Von diesen hat aber keiner einen derartig krassen Leistungsabfall erlebt wie er. Sollte Wilson eines Tages in die Ruhmeshalle aufgenommen werden, wäre er der erste, der dies ohne All-Pro-, MVP- oder Offensive Player Of the Year-Auszeichnung in seiner Vita geschafft hat. Allein dies ist eine ziemlich große Hürde bei der Bewertung von möglichen HoF-Kandidaten.