NFL: Quarterbacks mit fünf Touchdown-Pässen in einem Spiel - Jackson-Gala hinterlässt Spuren

Miami Dolphins: Dan Marino (1994)

In den Achtzigern kam Dan Marino für die Miami Dolphins gleich viermal auf fünf Touchdown-Pässe: 1984, 1985, 1986 und 1988. Gegen die New York Jets gelangen ihm 1986 sogar sechs. Letztmals fünf Touchdown-Pässe in einem Spiel spielte er jedoch 1994 – im September gegen die New England Patriots. Zugleich übrigens das einzige Spiel in dieser Liste, das ein Heimspiel war.