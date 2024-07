NFL: Ravens-Schock! Lamar Jackson muss Trainingslager abbrechen

Der Saisonstart ist laut "CBS Sports" aber wohl nicht in Gefahr. Möglicherweise steht Jackson sogar nach nur ein paar Tagen wieder zur Verfügung und kann sich dann etwa mit Running-Back-Neuzugang Derrick Henry von den Tennessee Titans einspielen.

Bereits am Samstagmittag fielen Head Coach John Harbaugh demnach erste Symptome auf. Jackson habe versucht, sich auszuruhen und genug Flüssigkeit aufzunehmen, aber es sei nicht besser geworden.

Heimreise statt erste Einheit: Lamar Jackson musste das Trainingslager seiner Baltimore Ravens noch am Sonntag verlassen. NFL-Insiderin Josina Anderson teilte via "X" mit, dass der Grund dafür eine offenbar "ziemlich schlimme" Krankheit ist.

Jackson soll an die Spitze der NFL-Geschichte

Jüngster Spieler mit zwei MVP-Titeln

Auch Jacksons Teamkollegen wissen dessen Qualitäten augenscheinlich zu schätzen. So bezeichnete ihn Tight End Mark Andrews zuletzt als "speziellsten Spieler der Welt". Er sei hervorragend darin, einfach er selbst zu sein und Geräusche von außen nicht an sich ran zu lassen.

Die Statistiken sprechen für die Ravens-Hoffnung: Mit 5.258 hat er so viele Yards gesammelt wie kein anderer Quarterback in seinen ersten sechs Spielzeiten. In 77 Starts gelangen Jackson, der sich als jüngster NFL-Spieler mit zwei MVP-Titeln bezeichnen darf, 125 Touchdown-Pässe. Bislang fehlt nur der ganz tiefe Playoff-Run, um diese Zahlen auch zu krönen.