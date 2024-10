NFL: Nächste Regeländerung im Anmarsch?

Eine strittige Entscheidung zu Ungunsten der Minnesota Vikings im Spiel gegen die Los Angeles Rams (20:30) könnte nun zu einer Regeländerung führen. In der Offseason soll darüber diskutiert werden.

Mit einem Safety spät im vierten Viertel machte Pass Rusher Byron Young gegen die Minnesota Vikings den Deckel drauf und besiegelte den 30:20-Sieg seiner Los Angeles Rams.

Das Problem: Der Youngster zog dabei heftig an dem Gesichtsgitter, der Face Mask, von Vikings-Quarterback Sam Darnold.

Die Unparteiischen übersahen dieses Foulspiel. Statt eines neuen First Down für die Vikings und einer 15 Yard-Strafe gegen die Rams, feierte Los Angeles den Sack in der Endzone.