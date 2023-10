NFL-Regeländerung? Liga überlegt, bestimmtes Tackle zu verbieten

Pick 1: Chicago Bears (von Carolina Panthers)

Aktuelle Bilanz (Carolina Panthers): 0-6

Und an dieser Stelle würde es historisch werden. Das bis dato einzige Team, das in der Common Draft Era (seit 1967) den ersten und zweiten Pick eines Drafts hatte, waren die Indianapolis Colts 1992 nach einer 1-15 Saison. Die Bears würden also - Stand jetzt - eine über 30 Jahre alte "Bestmarke" knacken. © 2023 Getty Images