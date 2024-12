Diese NFL-Spieler verweigerten wie De'Vondre Campbell ihren Einsatz

Campbell stand als Starter in zwölf der ersten 13 Saisonspiele auf dem Rasen und ersetzte dabei den verletzten Dre Greenlaw. Gegen die Rams kehrte Greenlaw von seiner Verletzung zurück, zeigte im dritten Viertel aber Ermüdungserscheinungen. Shanahan wollte in der Folge wieder Campbell auf das Feld schicken, dieser weigerte sich aber, ging stattdessen im letzten Viertel in die Kabine,...