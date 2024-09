NFL: San Francisco 49ers: Rekordvertrag von McCaffrey als Symbol des Absturzes - ein Kommentar

Anzeige

Christian McCaffrey verlängert seinen Vertrag bei den San Francisco 49ers. Damit steigt er zwar zum bestbezahlten Running Back der NFL auf, symbolisiert aber auch den Niedergang der Position an sich. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Sportlich hat Christian McCaffrey längst neue Maßstäbe in der NFL gesetzt. Über die vergangenen Jahre war kein Running Back so komplett, so dominant und so unaufhaltsam. Die vergangene Saison war der bisherige Höhepunkt des 27-Jährigen.

Mehr als 2.000 Scrimmage Yards, den Uralt-Rekord der 49ers für die meisten Spiele in Serie mit mindestens einem Touchdown eingestellt, Offensive Player of the Year, Platz drei bei der MVP-Wahl - individuell gab es kaum einen besseren Spieler.

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass ein solcher Spieler in Sachen Gehalt zumindest seine Positionsgruppe anführt. Und das tut er dann jetzt auch endlich. Am Dienstag wurde bekannt, dass McCaffrey seinen Vertrag in San Francisco vorzeitig verlängert.

Ohnehin stand er noch bis Ende der Saison 2025 unter Vertrag, die Verlängerung bis einschließlich 2027 bindet ihn nicht nur bis in seine 30er an die 49ers. Mit 19 Millionen Euro jährlich 2026 und 2027 springt er auch an die Spitze aller Running Backs.

Und doch erscheint diese Summe nicht ansatzweise angemessen für die individuelle Qualität von "CMC". Zum Vergleich: Als Wide Receiver stünde er mit 19 Millionen Dollar Jahresgehalt aktuell auf Platz 23 (!) der Positionsgruppe.