NFL - San Francisco 49ers zurück in der Spur - Dallas Cowboys straucheln erneut

Die San Francisco 49ers feiern im Sunday Night Game des achten NFL-Spieltages einen wichtigen Sieg gegen die Dallas Cowboys.

Erleichterung bei den San Francisco 49ers! Nach der Pleite gegen die Kansas City Chiefs in der Vorwoche gelang im Sunday Night Game des achten NFL-Spieltages ein 30:24-Sieg gegen die Dallas Cowboys.

Noch zur Pause hatten die Niners zuhause mit 6:10 in Rückstand gelegen, dann drehte Quarterback Brock Purdy aber auf und verwandelte das Ergebnis in eine 27:10-Führung.

Nach seinen drei Interceptions in der zurückliegenden Woche zeigte sich der Spielmacher deutlich verbessert und brachte 18 von 26 Pässen für 260 Yards und einen Touchdown auf George Kittle an. Zudem lief Purdy selbst in die Endzone. Für die weiteren 49ers-Punkte sorgten Isaac Guerendo mit einem Lauf über vier Yards und Kicker Anders Carlson mit drei Field Goals.

Nach dem zwischenzeitlich komfortablen Vorsprung wurde es allerdings noch einmal spannend. Cowboys-Spielmacher Dak Prescott fand im letzten Viertel gleich zweimal CeeDee Lamb für einen Touchdown und bekam bei gut drei Minuten verbleibender Spielzeit noch einmal den Ball. Zu nutzen wusste er dies aber nicht, so warf er vier unvollständige Pässe in Folge.