NFL - Schock für Carolina Panthers: Jaycee Horn in Autounfall verwickelt

Schock für die Carolina Panthers: Star-Cornerback Jaycee Horn war am Mittwochmorgen auf dem Weg zum Trainingsgelände in einen Autounfall verwickelt. Wie das Team bestätigte, ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Bank of America Stadiums.

Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt, und es war kein Transport durch Rettungsdienste erforderlich. Horn, der allein in seinem Fahrzeug unterwegs war, wurde vom medizinischen Team der Panthers untersucht. Er erlitt eine Verletzung am linken Daumen, die mit einigen Stichen genäht werden musste, gilt aber als nicht schwerwiegend.