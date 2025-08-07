Keine schwere Verletzung
NFL - Schock für Carolina Panthers: Jaycee Horn in Autounfall verwickelt
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 06:43 Uhr
Schockmoment für die Carolina Panthers: Vor dem gemeinsamen Training mit den Cleveland Browns am Mittwoch meldete sich Star-Cornerback Jaycee Horn ab. Er war in einen Autounfall verwickelt.
Schock für die Carolina Panthers: Star-Cornerback Jaycee Horn war am Mittwochmorgen auf dem Weg zum Trainingsgelände in einen Autounfall verwickelt. Wie das Team bestätigte, ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Bank of America Stadiums.
Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt, und es war kein Transport durch Rettungsdienste erforderlich. Horn, der allein in seinem Fahrzeug unterwegs war, wurde vom medizinischen Team der Panthers untersucht. Er erlitt eine Verletzung am linken Daumen, die mit einigen Stichen genäht werden musste, gilt aber als nicht schwerwiegend.
Carolina Panthers: Horn setzt vorerst aus
Aus Vorsicht nahm der 25-Jährige nicht am gemeinsamen Training mit den Cleveland Browns teil, war jedoch als Beobachter am Spielfeldrand anwesend. Trainer Dave Canales erklärte: "Ich bin froh, dass Jaycee okay ist. Er ist aktuell Tag für Tag zu bewerten." Horn wurde bereits für das Preseason-Spiel am Freitag gegen die Browns ausgeschlossen, die Panthers hoffen jedoch, ihn für das zweite Preseason-Spiel gegen die Houston Texans am 16. August wieder einsetzen zu können.
Der Pro-Bowl-Cornerback, der in der Saison 2024 mit 68 Tackles, 13 abgewehrten Pässen und einer Interception glänzte, unterzeichnete im März eine vierjährige Vertragsverlängerung über 100 Millionen Dollar, die ihn zum bestbezahlten Defensive Back der NFL machte. Horn, der achte Gesamtpick im NFL Draft 2021, ist ein zentraler Bestandteil der Panthers-Defense und soll nach einer verletzungsgeplagten Karriere nun an seine starke Vorsaison anknüpfen.