Jahr für Jahr findet der Scouting Combine der NFL in Indianapolis statt, so auch 2025. Aber warum eigentlich?

Super Bowl, Pro Bowl, Draft – fast alle wichtigen NFL-Ereignisse finden jährlich an einem anderen Ort statt. Nur eines nicht, der Scouting Combine. Seit inzwischen 1987 steigt dieser alljährlich zwischen Ende Februar und Anfang März in Indianapolis. Doch warum eigentlich?

Der Combine an sich ist keine uralte NFL-Tradition. So kam die Idee erst in den 70er-Jahren auf. Grund dafür waren die New York Jets, die Spieler in ihre Facility einluden, um sie zu scouten. Mehr und mehr Teams folgten dem Beispiel - am Ende schlugen die Dallas Cowboys vor, daraus ein ligaweites Event zu machen.

Die ersten gemeinsamen Combines fanden dann dort statt, wo es Anfang des Jahres in den USA am wärmsten ist: im Süden. Interessiert war die Liga aber daran, den Combine an einem Ort stattfinden zu lassen, der zentral gelegen und für Spieler aus allen Ecken des Landes einfach zu erreichen ist.

Zudem suchte man nach einer Metropole, die nicht riesig ist und damit auch nicht allzu viel Ablenkung für die Spieler bietet. Und wohl am wichtigsten: Die Colts spielen bereits seit 1984 in einem Dome, der bekanntlich gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer bietet. Schlussendlich fiel die Wahl auf Indianapolis.