NFL: Scouting Combine ist ein Relikt aus alten Zeiten, bei dem es nur Verlierer gibt – ein Kommentar

Zumal die Disziplinen wenig mit den wirklichen Spielsituationen in der NFL zu tun haben. Inwieweit kann man einen Quarterback, der in Shorts und T-Shirts Pässe ohne gegnerischen Druck wirft, wirklich als NFL-tauglich beurteilen?

Zu Zeiten, in denen jeder NFL-Scout im Land jedes einzelne College-Spiel von überall und aus jeglicher Perspektive verfolgen kann, erschließt sich der Sinn eines gemeinsamen Combines in der aktuellen Form nicht.

Warum sollte ein 3-Cone-Drill (Hütchenlauf in L-Form), bei dem man am Ende wieder auf seiner Start-Position angelangt ist, eine aussagekräftige Übung für die angehenden Profis sein?

Nicht grundlos entscheiden sich immer mehr Top-Prospects, nicht mehr an den aktiven Combine-Disziplinen, sondern nur noch an den Interviews teilzunehmen.

Eine Fleischbeschauung der Neuzeit. Körperliche Vermessungen, wer springt am weitesten, wer läuft am schnellsten, wer ist am stärksten. Es ist nicht mehr zeitgemäß!

Torrey Smith (Wide Receiver) Der Passempfänger zweifelt an seinem Staatsoberhaupt. "Auch wir lesen Zeitung", sagte Smith bereits Ende Januar auf einer Pressekonferenz: "Wir erleben, wie Trump twittert und reden in der Kabine darüber, wie auch andere es an ihrem Arbeitsplatz machen." Auch Footballer würden sich um das Wohl von anderen Menschen scheren und wollten sich weiterbilden.

Malcolm Jenkins (Safety) Der Star aus der Secondary lässt keine Zweifel an seiner Kritik: "Nein, ich plane nicht, dort hinzugehen." Jenkins ist von Trumps Politik enttäuscht, sagte bei "CNN": "Ich erwarte einen Wandel in unserem Strafjustizsystem. Ich möchte wirtschaftliche und pädagogische Forschritte für Farbige und Geringverdiener sehen."

Chris Long (Defensive End) Der Routinier, der sein Jahresgehalt komplett spendet, hatte bereits im vergangenen Jahr nach dem Titelgewinn mit den New England Patriots den Trip ins Weiße Haus sausen lassen. Bereits eine Woche vor dem Super Bowl LII sagte Long auf die Frage nach einem möglichen Besuch in Washington: "Nein, ich werde nicht ins Weiße Haus gehen. Wollt ihr mich veralbern?" Im US-Wahlkampf hatte der D-Liner die Libertarian Party mit ihrem Spitzenkandidaten Gary E. Johnson unterstützt.

Top-Quarterback Cam Ward wird dieses Jahr aller Voraussicht nach keine Übungen bestreiten. Sein einziger wirklicher Konkurrent auf der gleichen Position im kommenden Draft, Shedeur Sanders, hat auch bereits abgesagt. Warum sollte er nun auch teilnehmen? Sich mit dem großen Konkurrenten messen kann er jetzt ja nicht mehr. Es sind nicht die einzigen Absagen!

Andere College-Athleten werden gar nicht erst eingeladen – da nur Platz für knapp 300 Athleten jährlich ist. Der Rest kann sich an den "Pro Days" der Unis für die Scouts empfehlen – die dafür extra anreisen.

Was bleibt, ist ein Event, an dem eingeladene Spieler ein paar sportliche Übungen machen und Interviews geben. Nach (meist) drei Jahren College, in denen die Scouts Aberhunderte gespielte Snaps und echte Spielsituationen beobachten konnten.

Was auch bleibt, ist ein Relikt. Ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit. Bei dem sich die NFL wirklich fragen sollte, ob sie es in der Form nicht einfach in ein Museum stecken will.