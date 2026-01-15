- Anzeige -

Sam Darnold: Mit den Vikings erst hui, dann pfui Die Minnesota Vikings führte er 2024 ebenfalls nach einer starken Regular Season in die Playoffs, enttäuschte aber sowohl im entscheidenden Spiel um den Top Seed gegen die Detroit Lions (9:31) als auch in der Wild Card Round gegen die Los Angeles Rams (9:27) auf ganzer Linie. NFL Playoffs 2026: Seattle Seahawks und Denver Broncos - Top-Teams mit QB-Fragezeichen Die Bilanzen bei den Vikings und jetzt in Seattle (beide 14-3) erreichen die Teams natürlich nicht, wenn sie einen Spielmacher mit durchschleppen müssen. Aber immer wieder unterfüttert er das Narrativ, er liefere genau dann nicht, wenn es darauf ankomme. Stattdessen leiste er sich zu viele leichte Fehler. Nun, 14 Interceptions sind knapp am Top-Wert der Liga (Geno Smith/17) vorbei, ein Rating von 99,1 ist hingegen nicht schlecht. Statistiken sind allerdings nicht alles. Was Darnold in der Saison auszeichnet, sind passende Plays, wenn das Team sie spät im Spiel braucht. Auch das gehört zum Narrativ.

Sam Darnold: Ein großes Fragezeichen bleibt Trotzdem bleibt das große Fragezeichen, ob er ein Team auch bis zum Super Bowl tragen kann. Ist er ein guter oder ein sehr guter Quarterback? Die Crunch Time einer Saison ist die Zeit, die automatisch ein Urteil fällt und die diejenigen aussortiert, bei denen es für das ganz große Kino nicht reicht. Die dann in ihrer Karriere doch nur Nebendarsteller mit nennenswerten Auftritten hier und da bleiben. Seahawks-Legende Matt Hasselbeck verteidigt Darnold allerdings vehement. "Man darf nicht vergessen: Sam Darnold war einer der jüngsten Quarterbacks seines Draft-Jahrgangs", sagte Hasselbeck in einer Medienrunde. "Er war extrem jung und landete dann bei den New York Jets. Das ist der Ort, an dem Quarterback-Karrieren sterben. Dort hat es für ihn nicht funktioniert, das waren schlechte Voraussetzungen."

Die Seattle Seahawks bangen vor dem Divisional Round Game gegen die San Francisco 49ers um ihren Quarterback Sam Darnold. Wie aus dem Injury Report vom Donnerstag hervorgeht, laboriert der Spielmacher an einer Verletzung der Bauchmuskeln. Darnold wird offiziell als "fraglich" eingestuft. Er selbst jedoch schätzte die Chance, dass er nicht spielen wird, als "sehr gering" ein, "nahe an null". Sollte der 28-Jährige dennoch ausfallen, stünde Drew Lock als Backup bereit. © Imagn Images Fred Warner (San Francisco 49ers)

Manchmal müsse man als Quarterback einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte nach vorne zu machen, sagte Hasselbeck und kritisierte die Kritiker: "Viele Leute hängen aber immer noch an dem Bild von Sam Darnold als Rookie bei den Jets fest. Sie sind blind für das, was er bei den Minnesota Vikings gezeigt hat – da war er einer der besten Quarterbacks der Liga." In der vergangenen Offseason ging Darnold als Free Agent zu den Seahawks. "Er hätte überall unterschreiben können und hat sich bewusst für Seattle entschieden, auch wegen der Wiedervereinigung mit Klint Kubiak. Und auch dieses Jahr hat er wieder auf extrem hohem Niveau gespielt. Sam brauchte einfach Zeit, um erwachsen zu werden."

Hasselbeck: Darnold muss nicht alles allein schultern Erwachsen genug für die Playoffs, für den großen Wurf, für den Super-Bowl-Triumph? "Er muss nicht alles allein schultern", sagte Hasselbeck und fühlt sich an die eigene Karriere erinnert, als er 1998 Backup von Brett Favre bei den Green Bay Packers war. Positionscoach damals war der heutige Chiefs-Coach Andy Reid, als die Packers eine überragende Defense um Spieler wie Reggie White und LeRoy Butler hatten. "Reid hat selbst zu Brett Favre gesagt: 'Lass auch mal unseren Punter kicken, wenn da nichts ist. Du musst nicht Superman sein.'" Das sei eine wichtige Lektion für jeden Quarterback. Hasselbeck weiß, wovon er redet. Der 50-Jährige war während seiner Seahawks-Zeit dreimaliger Pro Bowler und führte Seattle 2005 zur ersten Super-Bowl-Teilnahme der Franchise-Geschichte. Das große Endspiel ging allerdings gegen die Pittsburgh Steelers verloren. "Der Druck ist enorm, vor allem in den Playoffs. Aber Football ist ein Mannschaftssport. Du musst es nicht alleine lösen", sagte Hasselbeck und formulierte seinen Rat an Darnold: "Vertraue dieser Defense. Lass den Punter punten, gib der Defense ein langes Feld. Keine Ballverluste, keine Interceptions und lass das Team für dich arbeiten."

