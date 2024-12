Internet-Star IShowSpeed sorgt in der Sportwelt weiterhin für Schlagzeilen. Erst vor Kurzem stellte sich zum Beispiel heraus, dass der 19-Jährige kommendes Jahr im Zuge der Mega-Expansion als Präsident in die Baller League einsteigen wird. Bald könnte es zu einem weiteren Highlight kommen: NFL-Profi Tyreek Hill erwägt, die Herausforderung zum Sprint-Duell anzunehmen

Eine Bedingung stellt der Wide Receiver der Miami Dolphins dafür allerdings: "Du hast Noah Lyles die Chance gegeben, 100.000 [US-Dollar, Anm. d. Red.] zu gewinnen. Gib sie mir auch", forderte er in einem YouTube-Video. Erst im November hatte Speed ein Rennen auf 50 Meter gegen den Olympiasieger knapp verloren. Der Sieger erhielt die genannte Summe von MrBeast, der auf der Plattform irre 335 Millionen Abonnenten vorweisen kann.

NFL-Star Tyreek Hill hat keine Zweifel an Sprint-Sieg

Hill zeigt sich siegessicher: "Ich weiß, dass ich schneller bin als du. Wieso sollte ich meine Zeit verschwenden? Wir können um einen beliebigen Betrag wetten. Ich werde für 100.000 gegen diesen Jungen antreten, wenn er an meine Stiftung spendet." Mit dieser möchte er laut der offiziellen Webseite "Kinder ermutigen, das Beste aus sich herauszuholen".

Der 30-Jährige gilt als einer der schnellsten Spieler der US-Liga. In seiner Kanalbeschreibung heißt es sogar "Schnellster Mann in der NFL". Zudem trägt er den Spitznamen "Cheetah" (deutsch: Gepard). Speed möchte hingegen seine Sprint-Karriere fortsetzen und verriet kürzlich, an den Olympischen Spielen 2028 teilnehmen zu wollen.