NFL - Spielplan von Woche 9 geändert: Top-Duell statt Jaguars vs. Eagles als Sunday-Night-Game

Die NFL hat den Spielplan in Week 9 angepasst. Statt der bislang durchwachsenen Franchises aus Philadelphia und Jacksonville treffen im Sunday-Night-Game zwei Playoff-Kandidaten aufeinander.

Statt Jaguars vs. Eagles bekommen NFL-Fans in Woche 9 im Sunday-Night-Game jetzt ein Kracher-Duell serviert. Mit den Minnesota Vikings trifft das Überraschungsteam der bisherigen Saison auf die Indianapolis Colts. Die NFL gab die Änderung im Spielplan am Montag bekannt.

Während die Vikings um Sam Darnold mit aktuell 5-1 beste Chancen auf die Playoffs haben, dürften auch die 4:3-Colts um ein Weiterkommen nach der Regular Season mitspielen.

Die NFL behält sich mit einem flexiblen Spielplan-System das Recht vor, Partien zu tauschen oder nachträglich zu verschieben, um ihren Fans das beste und qualitativ hochwertigste Erlebnis zur richtigen Zeit zu liefern.

Die Partie Jacksonville Jaguars gegen Philadelphia Eagles wird stattdessen in die Nachmittags-Session (ab 22:05 Uhr im Liveticker auf ran.de) verschoben.