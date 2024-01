Anzeige

Die NFL hat den Spielplan für die finale Woche 18 der Regular Season veröffentlicht. Das Knallerduell um den Division-Sieg in der AFC East bildet den Abschluss der Saison.

Von Chris Lugert

Nur noch eine Woche steht in der Regular Season in der NFL auf dem Programm, in Week 18 werden die letzten verbleibenden Playoff-Tickets vergeben. In der AFC sind noch drei Plätze offen, in der NFC hoffen die noch im Rennen befindlichen Teams, eines der zwei übrigen Tickets zu ergattern.

Aufgrund der vorhersehbaren Indikationen hat die NFL vor der Saison bewusst darauf verzichtet, den letzten Spieltag zu terminieren. Nun aber steht der Spielplan für den Saisonabschluss fest. Es wird kein Spiel am Donnerstag ausgetragen, stattdessen finden zwei Partien am Samstag (Ortszeit) statt.

Den Anfang machen die Baltimore Ravens mit ihrem Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers, das nach deutscher Zeit am Samstagabend um 22:30 Uhr angepfiffen wird. Die Steelers brauchen zwingend einen Sieg und Schützenhilfe der Konkurrenz, um die Postseason noch erreichen zu können.

Wenige Stunden später, in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit, kommt es um 02:15 Uhr zum entscheidenden Duell zwischen den AFC-South-Rivalen Indianapolis Colts und den Houston Texans. Der Sieger ist sicher in den Playoffs dabei und kann sogar noch auf den Division-Sieg hoffen, der Verlierer jedoch muss aller Voraussicht nach die Segel streichen.

Sechs Spiele finden am Sonntag um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt, darunter das Fernduell zwischen den Tampa Bay Buccaneers (bei den Carolina Panthers) und den New Orleans Saints (gegen die Atlanta Falcons) um den Division-Sieg in der NFC South. Auch die Falcons selbst haben noch theoretische Chancen auf den Division-Titel, sofern die Bucs verlieren.