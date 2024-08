Anzeige

Die Serie verspricht spannende Einblicke in die tragische Geschichte von Aaron Hernandez, der vom NFL-Star zum Mörder wurde und schließlich Suizid beging. Spielen wird Hernandez ein Hollywood-Star.

Die erste Staffel der brandneuen Doku-Serie "American Sports Story" wird sich um Aaron Hernandez drehen. Am 17. September werden die Folgen Nummer eins und zwei ausgestrahlt.

In zehn Episoden beleuchtet der TV-Sender "FX" basierend auf dem Podcast "Gladiator" das Leben des ehemaligen Football-Superstars - inklusive aller Höhen und dramatischen Tiefen.

Hernandez wurde nach seinem erfolgreichen Zeit in der NFL bei den New England Patriots wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. In seiner Gefängniszelle beging er rund zwei Jahre später Suizid.

Die Dokumentation ist durchaus prominent besetzt. So wird "Tribute von Panem"-Star Josh Andrés Rivera die Hauptrolle spielen. Patrick Schwarzenegger, Sohn von Arnold, schlüpft in die Figur von Hernandez-Kumpel und Ex-Broncos-Quarterback Tim Tebow.

Im Patriots-Trikot gelangen Hernandez neben 1.956 Yards auch 18 Touchdowns, 2011 wurde er in den Pro Bowl gewählt.