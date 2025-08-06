Anzeige
American Football

NFL - Tampa Bay: Aus für Desmond Watson -  Darum setzen die Buccaneers das NFL-Schwergewicht vor die Tür

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 11:09 Uhr
  • Martin Jahns

Desmond Watson hat für seinen NFL-Traum bei den Tampa Bay Buccaneers lange um einen Kaderplatz gekämpft, jetzt muss er sich allerdings ein neues Team suchen. Sein Rekordgewicht ist ihm letztlich zum Verhängnis geworden.

Es war die Geschichte nach dem NFL Draft 2025: Die Tampa Bay Buccaneers verpflichteten mit Desmond Watson den schwersten Spieler der Liga-Historie - unfassbare 210 Kilogramm brachte der Defensive Tackle auf die Waage.

Jetzt ist der NFL-Traum aber vorerst ausgeträumt. Infolge des Roster Cuts auf 53 Spieler wurde Watson entlassen. Besonders bitter: Der Verteidiger konnte sich bei den Buccaneers nicht einmal im Training empfehlen, weil sein Gewicht ihm im Weg stand. Die Bucs-Coaches ließen Watson individuell trainieren.

NFL Roster Cuts auch bei den Tampa Bay Buccaneers

Das Team setzte ihn wegen seines Übergewichts sogar auf die "Non-Football Illness List". Er sollte sich einzig und allein auf seinen Gewichtsverlust konzentrieren.

Zu Beginn des Training Camp erklärte Head Coach Todd Bowles das Vorgehen wie folgt: "Es geht einfach darum, ihn zu einem besseren, gesünderen Spieler zu machen und ihn auf den Platz zu kriegen." Ein konkretes Zielgewicht oder eine Deadline gab Bowles öffentlich aber nicht preis.

Watson reduzierte sein Gewicht Medienberichten zufolge auf rund 198 Kilogramm - das reichte den Bucs aber nicht.

NFL: Herzergreifend! Desmond Watson muss wegen Übergewicht alleine trainieren

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Desmond Watson träumt weiter von der NFL

Um das Gewicht in Relation zu setzen: Vor Watson waren die schwersten Spieler der NFL-Geschichte, die je gedraftet wurden, die Offensive Linemen Trent Brown und Daniel Faalele mit 172 Kilogramm.

Am College bei den Florida Gators konnte der Defensive Tackle trotz, oder vielleicht auch gerade wegen seines Gewichts, überzeugen: Er verpasste in vier Jahren kein Spiel und kam auf 63 Tackles und 1,5 Sacks.

Bei Tampa Bay erhielt Watson nach dem Draft einen Vertrag über drei Millionen Dollar, von denen allerdings nur 70.000 Dollar garantiert waren. Aufgeben ist jetzt aber keine Option. "Er arbeitet weiter an sich", sagte sein Berater EJ Gonzales der "Associated Press": "Der Job ist noch nicht erledigt."

