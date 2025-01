Für allzu viel Menschlichkeit ist das Business NFL nicht bekannt. Die Tampa Bay Buccaneers machen in Woche 18 für Mike Evans eine beeindruckende Ausnahme. Es ist vielleicht der schönste Moment der Saison. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Eigentlich ist es ein No-Brainer, was in solch einer Situation zu tun ist. Schon gar nicht in diesem Moment, wenn es um den Ausgang einer ganzen Saison geht.

Die Tampa Bay Buccaneers hatten nach einem Kraftakt gegen die New Orleans Saints in Woche 18 den Sieg in der Tasche. Der Division-Titel und damit die Playoffs waren eingetütet, Quarterback Baker Mayfield musste nur aufs Knie gehen.

Es wäre das normale Ende einer Partie gewesen, wie es Woche für Woche stattfindet. Abknien, die Zeit läuft ab, fertig.

Doch die Bucs hatten eine andere Idee. Denn es stand noch etwas anderes auf dem Spiel. Etwas Historisches.

Wide Receiver Mike Evans hatte zu diesem Zeitpunkt 80 Receiving Yards auf dem Konto. Das Problem: Damit fehlten ihm lächerliche fünf Yards zur elften 1.000-Yards-Saison in Folge. Das hatte bis dahin nur Legende Jerry Rice geschafft.

Es ging also nicht nur um irgendeine Bestmarke. Es ist ein Rekord, der Ausdruck einer einmaligen Konstanz ist, die Evans mit seinen inzwischen 31 Jahren in seiner gesamten Karriere ausgezeichnet hat.