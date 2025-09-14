Nach einem "ESPN"-Bericht planten die Baltimore Ravens, Shedeur Sanders in der fünften Runde zu draften. Der hatte aber angeblich keine Lust auf die Backup-Rolle hinter Lamar Jackson.

Die Baltimore Ravens hatten zuletzt beim NFL Draft wohl Überlegungen angestellt, Quarterback Shedeur Sanders zu verpflichten. Dies berichtet "ESPN" unter Berufung auf Quellen aus der Liga.

Allerdings war Sanders von der Möglichkeit, für die Ravens zu spielen, dem Bericht nach nicht wirklich angetan.

Demnach wollte der 23-Jährige nicht in einem Kader mit dem zweimaligen MVP Lamar Jackson stehen, weil dies die Einsatzmöglichkeiten für Sanders auf absehbare Zeit limitiert hätte.

Daher wurde den Ravens vonseiten Sanders‘ wohl klar vermittelt, dass er nicht nach Baltimore gedraftet werden möchte, sondern lieber bei einer Franchise landen wolle, bei der er bessere Chancen auf Spielzeit habe.