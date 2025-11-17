NFL Thanksgiving Day: Diese Star-Acts treten rund um die Spiele auf

An Thanksgiving wird die NFL zur Bühne für bekannte Stars aus der Musikszene. Bereits jetzt sind drei Top-Acts bekannt.

Die ganz große Show gibt in der NFL zwar erst zu sehen, wenn der Super Bowl das krönende Ende einer Saison markiert. Doch auch an anderen Tagen kann reichlich Prominenz und musikalisches Können auf der Bühne erscheinen.

Dies gilt natürlich in erster Linie für den Thanksgiving Day, der in den USA einen ganz besonderen Wert hat. Der Feiertag am 27. November führt begnadete Künstler auf die NFL-Bühne, wie schon jetzt bekannt ist.

Zu diesen gehört unter anderem Lil Jon, der beim Match zwischen den Ravens und Bengals (28. November: 2:20 Uhr, deutscher Zeit, im Liveticker) performen wird. Der bekannteste Hit des Rappers ist "Yeah", den er gemeinsam mit Usher veröffentlicht hat.

Die Detroit Lions haben zudem bekanntgegeben, dass der Sänger Jack White zur Halbzeit auftreten wird, wenn es gegen die Green Bay Packers geht. Die Partie beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit (im Liveticker) und ist somit das erste Spiel am Thanksgiving Day.