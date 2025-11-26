Nachdem die Detroit Lions zuletzt Probleme in der O-Line hatten, kommt ein Star der vergangenen Jahre zurück aus dem Ruhestand.

Frank Ragnows Ruhestand hat weniger als ein Jahr gedauert.

Wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet, beendet der All-Pro-Center seinen Ruhestand und kehrt zu den Detroit Lions zurück, die derzeit um einen Platz in den NFC-Playoffs kämpfen. Ragnow hatte ursprünglich im Juni seinen Rücktritt erklärt.

Laut Adam Schefter von "ESPN" sagte eine Quelle, Ragnow habe sich für ein Comeback aus dem Ruhestand entschieden, weil er das Spiel "liebt".

Die Lions wählten Ragnow im NFL Draft 2018 an Position 20 aus und er entwickelte sich schnell zu einem der besten Center der Liga. In nur sieben Spielzeiten wurde er viermal für den Pro Bowl nominiert und dreimal ins Second-Team All-Pro gewählt.