NFL - Tampa Bay Buccaneers - Baker Mayfield über seine Verletzung: "Es ist ein zweischneidiges Schwert!"

  • Veröffentlicht: 26.11.2025
  • 22:31 Uhr
  • Julian Erbs

Baker Mayfield schlägt sich aktuell mit einer Schulterverletzung herum. Jetzt äußert er sich zu seinem Einsatzstatus.

Baker Mayfield erklärte, dass er bei der Entscheidung über einen möglichen Einsatz am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Liveticker) gegen die Arizona Cardinals abwäge, ob seine kurzfristige Verfügbarkeit wichtiger sei als eine bessere Gesundheit für den weiteren Saisonverlauf.

"Ohne von dem abzuweichen, was ich gesagt habe, dass in meinen Augen jedes Spiel ein Must-win-Playoff-Szenario ist, muss ich verstehen, dass wenn ich ein Spiel aussetze und mir das ermöglicht, später in der Saison gesünder zu sein, ich es so betrachten werde", sagte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers,.

"Ich muss dabei klug sein und verstehen, dass unser Blick weiterhin auf die Playoffs gerichtet ist, wir dafür aber diese Spiele gewinnen müssen, besonders die NFC-Duelle. Wir müssen es so sehen. Und es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, aber wir werden sehen, wie es läuft."

Mayfield verletzte sich bei der Niederlage in Woche 12 gegen die Los Angeles Rams am vergangenen Sonntag an der linken Schulter, also der Schulter, mit der er nicht wirft. Bucs-Head-Coach Todd Bowles sagte am Mittwoch, dass Mayfields Einsatzchance in Woche 13 davon abhänge, wie sich der Quarterback im Laufe der Woche fühlt.

NFL: Mayfield-Ersatz wäre Teddy Bridgewater

Ersatz-Quarterback Teddy Bridgewater werde derweil in dieser Woche den Großteil der Reps mit der ersten Offense-Formation der Buccaneers übernehmen, erklärte Bowles.

Mayfield sagte zudem, dass seine linke Schulter weiterhin schmerze, der Schmerz jedoch "auf jeden Fall abnimmt".

Er ergänzte, dass seine letztendliche Einsatzfähigkeit davon abhänge, ob die Verletzung seine "Fähigkeit zu spielen" beeinträchtige.

"Wir schauen, wie es im Laufe der Woche läuft, aber mit dem Verständnis, dass wir Teddy haben", sagte Mayfield. "Und ich war schon einmal in dieser Situation, als die nicht werfende Schulter verletzt war. Und wenn es beeinträchtigen wird, wie ich spiele, dann werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Aber das weiß ich erst später in der Woche, wenn ich Trainingswiederholungen bekomme und sehe, wie es läuft."

Nicht die erste Schulterverletzung für Mayfield

Mayfield hatte bereits in der Saison 2021 bei den Cleveland Browns eine schwere Verletzung an der linken Schulter erlitten.

Damals zog er sich in Woche 2 einen Labrumriss zu und spielte anschließend trotz der Verletzung weiter, wodurch er sie in Woche 6 so stark verschlimmerte, dass er sich zusätzlich ein gebrochenes Schultergelenk zuzog.

Der Quarterback sagte am Mittwoch jedoch, dass seine aktuelle Schulterverletzung "sehr anders" sei als das damalige Problem.

"Ich habe mir die Schulter komplett ausgekugelt, hatte einen Labrumriss, eine teilweise beschädigte Rotatorenmanschette und der Knochen im Gelenk war gebrochen. Es ist etwas ganz, ganz anderes", sagte Mayfield über seine Verletzung aus dem Jahr 2021. "Jetzt geht es wirklich nur noch um Schmerztoleranz, um das Management, darum, sich bewegen zu können und werfen zu können."

