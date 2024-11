Ob der legendäre Quarterback für seinen Fehltritt mit Konsequenzen zu rechnen hat, ist nicht bekannt. Allerdings zog er damit erneut Spott in den sozialen Medien auf sich, wo Bradys Leistungen als Experte ohnehin regelmäßig kritisiert wird.

Als Teilbesitzer eines NFL-Franchise besteht für Brady allerdings ein "Verbot der öffentlichen Kritik an der Spielleitung oder an anderen NFL-Teams", gegen das er mit seiner Einschätzung offensichtlich verstieß.

Beim Erfolg der Detroit Lions über die Green Bay Packers am Sonntag kritisierte Brady einen Call der Schiedsrichter, nachdem Lions-Safety Brian Branch für Targeting des Feldes verwiesen wurde. "Ich finde diese Entscheidung überhaupt nicht gut", präsentierte der Ex- NFL -Superstar seine Meinung.

Tom Brady übersteht in seiner neuen Rolle kaum eine Woche ohne Kontroverse. Auch in Week 9 sorgte der NFL-GOAT wieder für einen Aufreger im nationalen Fernsehen.

Brady bereits in Week 8 mit Aussetzer

Dabei ist der letzte Eklat um den 49-Jährigen noch gar nicht lange her. Erst am Wochenende zuvor hatte Brady beim Spiel der Buffalo Bills gegen die Seattle Seahawks für Empörung gesorgt, als er sich einen verbalen Aussetzer in Richtung Bills-Quarterback Josh Allen leistete.

"Manchmal spielte er wie ein 'Spaz', wie ein Grundschüler im Zuckerrausch, aber jetzt hat er das Chaos unter Kontrolle. Er ist wie ein Sturm, der in die Stadt kommt, und man will nicht, dass dieser Sturm in diese Stadt kommt", wagte Brady eine pikante Analyse der Qualitäten des Spielmachers.

"Spaz" ist die Kurzform für das Wort "spastic", zu deutsch Spastiker, das einen ernsthaften medizinischen Zustand beschreibt. Erschwerend kommt hinzu, dass der Begriff auch als Beleidigung (deutsch: "Spasti") gebräuchlich ist. In den sozialen Medien rief Bradys Wortwahl entsprechend Fassungslosigkeit hervor:

"Erschreckend, dass dieser Begriff überhaupt in seinem Vokabular ist" und "höchst beleidigend für Menschen mit körperlichen Behinderungen sowie für deren Angehörige" gehörten zu den harmloseren Kommentaren.