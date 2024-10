Denn Gisele Bündchen erwartet mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente das erste gemeinsame Kind, so ein Bericht des "People"-Magazin.

Zwischen den Zeilen: Reagiert so Brady?

Tom Brady postete am Montag in seiner Instagram-Story einen Sonnenuntergang. Als Song wählte er eine Coverversion des Liedes "Landslide" von der Country-Band "Dixie Chicks".

Hobby-Detektive achteten auf die Textpassage des gewählten Musikstücks. Übersetzt: Oh, Spiegel im Himmel, was ist Liebe? Kann das Kind in meinem Herzen über sich hinauswachsen? Kann ich durch die wechselnden Gezeiten des Ozeans segeln? Kann ich die Jahreszeiten meines Lebens meistern?"

Eine hässliche Schlammschlacht war somit von vornherein ausgeschlossen. Das verriet eine nicht namentliche genannte Quelle gegenüber "Page Six", dem Promi-Portal der "New York Post".

Die Scheidung zwischen Tom Brady und dem erfolgreichen Model Gisele Bündchen verlief im Eiltempo. Möglich machte das ein "eiserner Ehevertrag", der die Vermögensaufteilung klipp und klar regelt.