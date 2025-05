Tom Brady ist schon lange im Football-Ruhestand. Nun könnte es jedoch zu einem spektakulären Comeback kommen.

Ein verrücktes Comeback bahnt sich um NFL-Superstar Tom Brady an. Laut mehreren Berichten steht die Football-Legende vor einer Rückkehr in den Sport.

Die "Daily Mail" bringt nun Schwung in die Personalie. Demnach möchte Brady wieder aktiv werden - jedoch erst in drei Jahren. Dann finden die nächsten Olympischen Spiele statt, an denen er wohl mit dem Team USA im Flag Football teilnehmen will.

Laut dem Bericht träumt der siebenfache Super-Bowl-Sieger von einer Goldmedaille für sein Heimatland. Vor allem ein solcher Erfolg in den USA - das Turnier findet in Los Angeles statt - wäre eine runde Geschichte für den US-Amerikaner.