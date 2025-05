Der Tush Push wird nicht verboten. Und verboten ist es auch nicht, dass die Philadelphia Eagles damit jetzt Geld machen.

Das konnten die Philadelphia Eagles nicht liegenlassen.

Die Fans feiern, dass der Tush Push weiterlebt. Die Eagles selbst natürlich auch, sie lassen die finanzielle Chance trotzdem nicht verstreichen.

Denn die Reaktion der Franchise auf die Abstimmung beim Owner Meeting der NFL, bei der zwei Stimmen für ein Verbot des umstrittenen, aber effektiven Spielzugs fehlten, wird jetzt verkauft.

"Push on" hatten die Eagles via Social Media verbreitet, als klar war, dass das so erfolgreiche Play des Super-Bowl-Champions 2025 nicht verboten wird.

Auf Instagram erhielt der Post fast 240.000 Likes.