NFL: Brock Purdy von den San Francisco 49ers: Fans von Steuerlast entsetzt

Für Brock Purdy war zuletzt Zahltag bei den San Francisco 49ers. Für den Staat Kalifornien allerdings auch. Die Abgaben sind heftig.

Brock Purdy kassiert mächtig ab. Der Quarterback der San Francisco 49ers hat seinen Mega-Vertrag bekommen, erhält über fünf Jahre 265 Millionen Dollar, 181 Millionen Dollar davon sind garantiert.

Bei ihm bedeutet Mega-Vertrag aber auch Mega-Abgaben.

Denn natürlich muss Purdy auch Steuern zahlen, und das nicht zu knapp. Was auch daran liegt, dass die Steuersätze in Kalifornien besonders hoch sind.

Wie der X-Account "ML Football" vorrechnet, wird Purdy von seinem durchschnittlichen Jahresgehalt von 53 Millionen Dollar 19,567 Millionen US-Dollar an Bundessteuern zahlen, 7,529 Millionen an kalifornischen Staatssteuern, 1,254 Millionen an Sozialabgaben sowie 1.686 Dollar an kalifornischer Invalidenversicherung.