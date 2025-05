NFL Draft: Browns sorgen für Verwunderung

Wobei die Tatsache, dass die Browns Gabriel im zurückliegenden Draft deutlich früher ausgewählt haben als Sanders, für Schlagzeilen sorgte.

Aber auch die sportliche Situation sorgt für Diskussionen, denn die Browns werden kaum mit so vielen Quarterbacks in die neue Saison gehen. Geht es in der Kabine also heiß her?

Sanders weist Spekulationen zurück, dass die Stimmung aufgeheizt sein könnte.

"Alle sind cool", sagte Sanders bei "Up & Adams". "Außerhalb des Raums versuchen die Leute, uns gegeneinander auszuspielen – aber innerhalb des Raums wissen wir: Wir sind ein Team."