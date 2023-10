Anzeige

Die NFL überträgt das erste London Game zwischen den Atlanta Falcons und den Jacksonville Jaguars (HIER LIVE IM TICKER VERFOLGEN) im "Toy Story"-Style und lässt die Football-Fans ausflippen.

Aus London berichtet: Sebastian Kratzer

Um bei einer jüngeren Zielgruppe in den USA zu punkten, hat sich die NFL für die Übertragung des ersten London Games zwischen den Atlanta Falcons und den Jacksonville Jaguars (HIER LIVE IM TICKER VERFOLGEN) etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Auf "Disney+" sowie "ESPN+" haben die US-Zuschauer die Möglichkeit, die Partie im animierten Stil aus dem "Toy Story"-Kosmos zu verfolgen. Die Szenen werden dabei mittels des NFL Next Gen Stats System sowie der niederländischen Firma "Beyond Sports" binnen weniger Augenblicke in die Welt der berühmten Animationsfilmreihe übertragen.