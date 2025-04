Diese beiden Positionen will der 21-Jährige auch in der NFL spielen.

Cleveland Browns locken Hunter mit Doppel-Rolle

Berry nannte auch einen der Gründe, warum er glaubt, dass Hunter, ähnlich wie Ohtani, eine Doppelrolle tatsächlich meistern kann. "Ich denke, eines der Dinge, die man wahrscheinlich erst dann richtig zu schätzen weiß, wenn man Travis live spielen sieht, ist einfach seine erstklassige Kondition", betonte der GM.

"Wenn man ihn in Colorado spielen gesehen hat, kam er eigentlich nie vom Feld. Es ist unglaublich, denn es gibt mehr Spielzüge in einem College-Spiel als in einem Profi-Spiel".

Hunter bezeichnete seine Kondition ebenfalls als ausschlaggebend für sein Spiel: "Um ehrlich zu sein, denke ich, dass ich einfach sehen muss, ob mein Körper es mir erlaubt, all das zu machen und weiterhin zu ertragen", wird der Youngster von "The Associated Press" zitiert.

"Aber ich mache eine Menge an Behandlungen, so dass ich in der Lage bin, mit meinem Körper und dem, was ich für ihn brauche, im Einklang zu bleiben."