NFL

NFL: Trikothype um Jaxson Dart – Jersey des Giants-Quarterbacks verkauft sich am besten

  • Veröffentlicht: 30.09.2025
  • 13:12 Uhr
  • ran.de

Jaxson Dart hat bei seinem Debüt für die New York Giants Russell Wilson ersetzt. Und sein Team mit starken Leistungen zum Sieg gegen die Chargers geführt. Sein Trikot ist seitdem sehr gefragt.

Jaxson Dart hat bei den New York Giants direkt für Aufsehen gesorgt. Der Rookie-Quarterback ersetzte Russell Wilson nach einem enttäuschenden Saisonstart und führte sein Team zu einem 21:18-Sieg gegen die bisher ungeschlagenen Los Angeles Chargers.

Sein beeindruckendes Debüt schlägt sich nun auch in den Verkaufszahlen nieder. Laut "Fanatics", dem E-Commerce-Partner der NFL und der Giants, ist Darts Trikot mit der Nummer 6 derzeit das meistverkaufte NFL-Jersey.

Sogar Top-Quarterbacks wie Patrick Mahomes oder Josh Allen werden überholt. Sonntag war Darts bisher bester Tag bei den Merchandise-Verkäufen seit der Draft-Nacht, und er verkaufte mehr Trikots als in der gesamten Vorwoche zusammen.

"Ich weiß, die Nummer 6 wird danach was zu spüren bekommen", scherzte Headcoach Brian Daboll nach dem Spiel. "Er hat alles gegeben. Der Junge ist hart, aber ich wusste, dass er es draufhat."

Jaxson Dart springt zwischen Fan-Liebling und Ausnahmetalent

Der junge Quarterback führt nun die Giants-Offensive an, die ohne Star-Receiver Malik Nabers auskommen muss, der sich in Woche vier im zweiten Viertel einen Kreuzbandriss zuzog.

Dart zeigte sich besorgt und kündigte an, sich bei seinem Teamkollegen zu melden.

Mit seinem starken Auftritt und den rekordverdächtigen Trikotverkäufen zeigt Jaxson Dart bereits jetzt, dass er sowohl auf dem Feld als auch bei den Fans ein Ausnahmetalent ist.

