NFL: Tua Tagovailoa - Dolphins-Coach Mike McDaniel lässt mit Comeback-Prognose aufhorchen

Wann wird Tua Tagovailoa nach seiner Gehirnerschütterung wieder für die Miami Dolphins auflaufen? Head Coach Mike McDaniel wagt eine vorsichtige Prognose für die geplante Rückkehr des Playmakers.

von Michal Swiderski

Dolphins-Trainer Mike McDaniel hat sein Schweigen gebrochen und sich erstmals zur geplanten Rückkehr von Quarterback Tua Tagovailoa geäußert. "Ich erwarte, dass er im Jahr 2024 wieder Football spielen wird", prognostizierte der 41-Jährige. Wann genau, könne er allerdings nicht sagen. Die Gesundheit stehe im Vordergrund.

Als frühestmöglicher Comeback-Termin kommt die Partie gegen die Arizona Cardinals am 27. Oktober (ab 18:00 Uhr im ran-Liveticker) infrage. Bis dahin bleibt Tagovailoa auf der Injured Reserve List. Für das Spiel in Indianapolis ist er somit mit Sicherheit keine Option (am Sonntag ab 19:00 Uhr im ran-Liveticker).