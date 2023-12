"Ich habe ihm gesagt, dass ich für sein Gehalt aufkommen würde, unabhängig davon, was die NFL ihm zahlen würde. Ich sagte ihm, dass ich sicherstellen würde, dass ich das Richtige tue und mich um (Fitzgibbons) kümmere. "Stellen Sie sicher, dass Sie nicht arbeitslos sind", so Hill als Reaktion auf die NFL.

NFL: Keine Gnade

Während des 42:21-Sieges der Miami Dolphins über die Carolina Panthers am 15. Oktober feierte Hill seinen 41-Yard-Touchdown, indem er sich Fitzgibbons Handy schnappte und sich selbst bei einem Backflip aufzeichnete.

Fitzgibbons, ein 20-jähriger Student der University of Miami, arbeitet seit letztem Jahr bei Spielen der Dolphins und veröffentlichte am Montag ein Video, in dem er erklärte, dass die NFL ihm die Arbeitserlaubnis für den Rest der Saison und "möglicherweise für immer" entzogen habe.

"Einer der besten Momente meines Lebens wurde innerhalb von Sekunden auf den Kopf gestellt", sagte Fitzgibbons im Video.