Trump mit klarem Statement

NFL: US-Präsident Donald Trump äußert sich drastisch über neue Regeländerung in der NFL - "Weichei-Football ist schlecht für Amerika!"

  • Veröffentlicht: 15.09.2025
  • 19:22 Uhr
  • Malte Ahrens

Die NFL hat sich mit ihrer Regeländerung beim Kickoff einen einflussreichen Widersacher aufgebunden. In einem Post in den sozialen Medien kritisiert Donald Trump die Liga unmissverständlich.

US-Präsident Donald Trump hat sich in den sozialen Medien klar gegen die Regeländerung beim Kickoff ausgesprochen und harsche Kritik an der NFL geäußert.

In einem Post auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" sagte er: "Die NFL muss diese lächerlich aussehende Regel zum Kickoff wieder abschaffen." Und weiter: "Der Ball bewegt sich, aber die Spieler nicht, genau das Gegenteil, worum es im Football eigentlich geht."

Damit spricht er die erneute Regelanpassung des Kickoffs an, die es in der letzten und zur neuen Saison gegeben hatte. Im vergangenen Jahr hatte die Regel dazu geführt, dass der Ball nach einem Kick kaum nach vorne getragen wurde.

Dem hat die NFL nun entgegen gewirkt. Die Position der ballempfangenden Mannschaft hat sich von der eigenen 30-Yard-Linie auf 35 Yard verbessert. Eine bessere Ausgangsposition für das empfangende Team, den Ball zu tragen.

Donald Trump: "Weichei-Football ist schlecht für Amerika

Ursprünglich war diese Änderung in der vergangenen Saison eingeführt worden, um das Verletzungsrisiko der aufeinander zu sprintenden Spieler zu minimieren. Nicht nur am Spieltag kann das gefährlich sein, sondern vor allem Langzeitschäden möchte man so vorbeugen.

Für Trump sei das "Weichei-Football" und dieser "ist schlecht für Amerika und die NFL!"

Der Präsident wünscht sich einen Kickoff wie früher wieder. Im College Football sei "zum Glück alles beim alten, hoffentlich für immer", beendet Trump seinen Post.

Ob die NFL-Verantwortlichen das Wort eines so wichtigen Mannes einfach ignorieren können, oder sich dazu äußern und gegebenenfalls sogar eine Anpassung vornehmen, bleibt abzuwarten.

Erstmal ist die Aussage von Donald Trump nur die Meinung einer - sehr mächtigen - außenstehenden Person.

