New York Giants: Hat Jaxson Dart trotz Gehirnerschütterung gespielt? NFL leitet Untersuchung ein

Sorge um Giants-Quarterback Jaxson Dart: Der Rookie wird im Spiel gegen die Eagles wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung behandelt. Sein Head Coach musste sich anschließend beim Teamarzt entschuldigen und sieht sich nun selbst einer Untersuchung gegenüber. Die New York Giants sind wieder wer! Dem Team von Head Coach Brian Daboll gelang im NFL Thursday Night Game ein überraschend klarer 34:17-Erfolg gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles. Dabei konnte sich das Team auf Rookie-Quarterback Jaxson Dart verlassen, der einen Passing- und einen Rushing-Touchdown zum Erfolg beisteuerte.

Einen kurzen Schreckmoment gab es Ende des dritten Viertels, als Dart nach einem harten Hit zu Boden ging und im Blue Tent auf eine Gehirnerschütterung untersucht wurde.

Dicke Überraschung im Thursday Night Game: So lief Eagles at Giants Für Giants-Coach Daboll ging diese Untersuchung wohl nicht schnell genug. Die TV-Kameras fingen ein, wie der 50-Jährige aufgeregt mit dem Teamarzt diskutierte. Es machte den Anschein, als wolle er seinen Quarterback so schnell wie möglich wieder auf dem Feld sehen. Da die NFL mit dem sogenannten Concussion Protocol seit einigen Jahren versucht, schwere Gehirnerschütterungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, dass betroffene Spieler zu früh aufs Feld zurückkehren, hat sich Daboll in diesem Fall deutlich unangemessen verhalten. "Die NFL hat eine Überprüfung der Anwendung des Gehirnerschütterungsprotokolls im Fall von Giants Quarterback Jaxson Dart nach dem gestrigen Spiel gegen die Eagles eingeleitet. Diese Untersuchung wird gemeinsam mit der NFLPA im Rahmen des geltenden Tarifvertrags durchgeführt", berichtete Tom Pelissero vom "NFL Network".

Brian Daboll: "Schätze unsere Ärzte sehr" Nach der Partie auf die Szene angesprochen, klärte Daboll über die Situation auf. Demnach habe er sich bereits entschuldigt. Es gebe kein böses Blut zwischen ihm und den Ärzten: "Wenn man schon einmal an der Seitenlinie der NFL gestanden hat, weiß man, dass dort viele Emotionen im Spiel sind. […] Und ich bin definitiv ein emotionaler Mensch. Ich habe mich direkt bei unserem Mannschaftsarzt entschuldigt. Ich wollte einfach nur, dass er wieder rausgeht, wenn es ihm gut geht. Wir waren gerade dabei, uns auf einen möglichen vierten Versuch vorzubereiten. Ich hätte eine Auszeit genommen, wenn er wieder rausgekommen wäre. Also habe ich gefragt, wie lange es dauern würde."

VIDEO: Flick Flack in der Endzone! Giants-Star überragt mit 3 Touchdowns

Mit einem abschließenden "Ich schätze unsere Ärzte sehr. Ich entschuldige mich. Ich habe mich falsch verhalten", scheint die Sache für Daboll erledigt zu sein. Ob die Angelegenheit für die NFL damit erledigt ist, wird sich in naher Zukunft zeigen oder ob Daboll mit einer Strafe beziehungsweise Sperre rechnen muss. Für Dart übernahm in der Zwischenzeit für wenige Spielzüge Backup-Quarterback Russell Wilson. Seinen einzigen Passversuch brachte er dabei aber nicht an den Mann.