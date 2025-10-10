NFL - Alle highlights im NFL Network auf Joyn
NFL - Super Bowl Halftime Show: Gruppierung von Charlie Kirk plant Protest gegen Bad Bunny - alternative Halftime Show geplant
- Veröffentlicht: 10.10.2025
- 13:07 Uhr
- Julian Erbs
Bei der Superbowl-Halftime-Show 2026 in Santa Clara wird Latin-Rapper Bad Bunny auftreten. Die Ankündigung sorgt in den USA jedoch nicht nur für positive Reaktionen.
Turning Point USA, die rechtsgerichtete Organisation, die vom verstorbenen Influencer Charlie Kirk gegründet wurde, kündigte an, im nächsten Jahr eine separate Halbzeitshow zum Super Bowl LX anzubieten.
"The All American Halftime Show" soll als Alternative zur regulären Halbzeitshow dienen, die am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, von dem dreifachen Grammy-Gewinner Bad Bunny aufgeführt wird.
Der puerto-ricanische Superstar, der seit seinem musikalischen Debüt 2016 zu einem der weltweit populärsten Musikern avanciert ist, stößt bei einigen NFL-Fans jedoch nicht auf Begeisterung.
Aus diesem Grund stellt Turning Point USA eine Gruppe von Musikern für die Show zusammen, die Acts werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Bad Bunny verzichtet auf Tour-Auftritte in den USA
Regierungsbeamte begannen, sich zu der spanischsprachigen Musik des puerto-ricanischen Künstlers sowie zu seinen jüngsten Äußerungen über das Auslassen der USA auf seiner letzten Tour aufgrund von Befürchtungen, dass seine Fans auf ICE-Beamte treffen könnten, zu äußern.
Kristi Noem, die Ministerin für Heimatschutz, erklärte, dass Einwanderungsbehörden "überall" beim Super Bowl präsent sein würden, da ihrer Ansicht nach nur "gesetzestreue Amerikaner, die dieses Land lieben", das Spiel besuchen sollten.
House Speaker Mike Johnson bezeichnete die Ansetzung von Bad Bunny als "furchtbare Entscheidung" und schlug vor, dass Lee Greenwood ein "breiteres Publikum" anziehen würde. Selbst Donald Trump nannte die Wahl von Bad Bunny "absolut lächerlich", obwohl er zugab: "Ich habe noch nie von ihm gehört."
Auf der Website für den bevorstehenden Auftritt können Fans ein Formular ausfüllen, um bestimmte Musikgenres für die Show vorzuschlagen. Die aufgeführten Optionen sind Alles auf Englisch, Americana, Classic Rock, Country, Hip-Hop, Pop und Worship (Gotteslob/Anbetung).
