NFL

NFL: Verdeckte Ermittler mit Trikots der Gegner – Seattle Seahawks wollen mehr Sicherheit

  • Veröffentlicht: 04.09.2025
  • 22:35 Uhr
  • ran.de

Die Seattle Seahawks wollen ihr Lumen Field sicherer machen. Dabei haben sie zusammen mit der Polizei neue Strategien geplant, unter anderem werden die Beamten undercover zwischen den Fans aufpassen.

Die Seattle Seahawks möchten für mehr Sicherheit bei ihren Heimspielen in der NFL sorgen. Dabei gehen sie zusammen mit den Polizeibeamten vor Ort neue Wege.

Wie die Franchise bekanntgab, werden sich immer wieder verdeckte Ermittler bei den Fans der Seahawks aufhalten.

Das Besondere: Die Beamten werden in Trikots der gegnerischen Teams auftreten, um unerwünschtes Verhalten von Fans frühzeitig zu erkennen und einzuschreiten.

Zusätzlich können Zuschauer unangemessenes Verhalten auch direkt anonym melden, indem sie eine SMS an eine eingerichtete Nummer schicken.

Seattle Seahawks führen Verhaltensregeln auf

Daneben haben die Seahawks eine ganze Liste an unerwünschten Verhaltensregeln aufgestellt, unter anderem übermäßiger Alkoholkonsum oder störendes Verhalten.

Die Maßnahme zielt darauf ab, dass alle Zuschauer die Spiele genießen können, ohne Belästigungen oder Störungen durch andere Fans zu erfahren.

Mit dieser Initiative wollen die Seahawks aktiv ein sicheres, respektvolles und angenehmes Umfeld schaffen – sowohl für Heimfans als auch für die Anhänger der Gäste-Mannschaft.

