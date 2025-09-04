Die Seattle Seahawks wollen ihr Lumen Field sicherer machen. Dabei haben sie zusammen mit der Polizei neue Strategien geplant, unter anderem werden die Beamten undercover zwischen den Fans aufpassen.

Die Seattle Seahawks möchten für mehr Sicherheit bei ihren Heimspielen in der NFL sorgen. Dabei gehen sie zusammen mit den Polizeibeamten vor Ort neue Wege.

Wie die Franchise bekanntgab, werden sich immer wieder verdeckte Ermittler bei den Fans der Seahawks aufhalten.

Das Besondere: Die Beamten werden in Trikots der gegnerischen Teams auftreten, um unerwünschtes Verhalten von Fans frühzeitig zu erkennen und einzuschreiten.

Zusätzlich können Zuschauer unangemessenes Verhalten auch direkt anonym melden, indem sie eine SMS an eine eingerichtete Nummer schicken.