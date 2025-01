Die NFL gibt bekannt, welche drei NFL-Teams 2025 in London Heimspiele austragen werden. Die Jacksonville Jaguars werden diesmal nur für eine Partie nach Großbritannien kommen.

In der Saison 2025 werden die New York Jets, die Cleveland Browns und einmal mehr die Jacksonville Jaguars je ein Heimspiel in London austragen. Das gab die NFL kurz vor dem Start der Playoffs bekannt.

Demnach treten die Jets und die Browns im Tottenham Hotspur Stadium an, die Jaguars werden wieder im Wembley Stadium gefordert sein. "In dieser Saison werden wir die Marke von 40 Regular-Season-Spielen in der Hauptstadt übertreffen. Das ist ein Beweis dafür, welche Rolle das Vereinigte Königreich dabei einnimmt, dass das Spiel immer globaler wird", betont Henry Hodgson, NFL UK & Ireland General Manager.

Die Jets treten zum vierten Mal in London an, erstmals als Gastgeber. Die Browns waren bislang nur 2017 Teil der International Series in Großbritannien.