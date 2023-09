Die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys haben nach zwei Spieltagen eine makellose Bilanz. Selbiges trifft überraschenderweise auf die Washington Commanders zu, die gegen die Denver Broncos trotz eines zwischenzeitlichen 18-Punkte-Rückstandes gewannen. Ein verrücktes Spiel erlebten auch die New York Giants.

New York Giants @ Arizona Cardinals 31:28 (0:20)

Die New York Giants haben ein starkes Comeback hingelegt. Nach dem 0:40 von Woche 1 gegen die Dallas Cowboys deutete zunächst alles auf ein erneutes Debakel der Giants hin. New York ging mit einem 0:20-Rückstand in die Pause. Erstmals seit dem Jahre 1934 (!) blieben sie dadurch sechs Viertel hintereinander punktlos

Nach der Halftime drehten sie allerdings auf. 23 Sekunden vor Spielende trat Kicker Graham Gano zum Field Goal aus 34 Yards Entfernung an und schoss sein Team zum Sieg. Quarterback Daniel Jones verbuchte 321 Passing-Yards, zwei Touchdown-Pässe, eine Interception und lief einmal selber in die Endzone. Die Giants stehen bei einer Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage, während die Cardinals noch sieglos sind.

Doch es gab aus Sicht der Giants einen Wermutstropfen: Star-Running-Back Saquon Barkley, dem zwei Touchdowns gelangen, zog sich im letzten Viertel eine Verletzung zu und konnte das Spielfeld nicht ohne Hilfe verlassen. Die genaue Diagnose steht noch aus.