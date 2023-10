NFL will Flag-Football-Teilnahme für Spieler ermöglichen

Anzeige

Nachdem das Internationale Olympische Komitee Flag Football als Disziplin für 2028 zugelassen hatte, meldeten sich mehrere NFL-Spieler, um ihr Interesse zu bekunden. Nun will die Liga den Weg für eine Teilnahme freimachen.

Es war eine Nachricht, die in den USA mit viel Wohlwollen aufgenommen wurde. Das IOC fügte Flag Football als Disziplin für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles in die Reihe der Sportarten hinzu, in denen um Gold gekämpft wird.

Daraufhin gab es einige NFL-Spieler, die ihr Interesse bekundeten, dort für die USA anzutreten. Vor allem Tyreek Hill von den Miami Dolphins mobilisierte Kollegen auf "X".