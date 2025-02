NFL wohl mit Bedenken wegen massiver Schiedsrichter-Kritik - weniger nachrückende Offizielle?

In der NFL-Saison 2024 standen häufig nicht nur die Teams, sondern auch die Schiedsrichter im Fokus. Die anhaltende Kritik an den Offiziellen bereitet den Liga-Verantwortlichen offenbar Kopfzerbrechen.

Fast nach jedem Spiel der Kansas City Chiefs standen die NFL-Schiedsrichter im Fokus, fast nach jedem Spiel gab es Kritik an der ein oder anderen Entscheidung.

Doch nicht nur bei Partien des Super-Bowl-Teilnehmers, sondern auch bei anderen Begegnungen wurde häufig ein Auge auf die Schiedsrichter geworfen. Meistens aus der negativen Perspektive, auch von Spielern oder Trainern des gegnerischen Teams.

Die anhaltende Kritik ruft laut einem Bericht von "NBC Sports" nun auch die NFL selbst auf den Plan. So soll es innerhalb der Liga Sorge geben, dass sich in Zukunft immer weniger potenzielle Schiedsrichter gegen eine solche Karriere entscheiden werden.

In dem Artikel wird die Lage mit der vor 15 Jahren verglichen, als das Thema Gehirnerschütterungen verstärkt in den Fokus rückte. Demnach schickten Eltern ihre Kinder aus Sorge vor Verletzungen weniger zum Football, wodurch auch das Angebot an potenziellen zukünftigen NFL-Spielern geringer wurde.