NFL: Zwei Wide Receiver finden neue Teams – viel Erfahrung für die Steelers und Browns

Zwei gestandene NFL-Wide-Receiver haben neue Teams gefunden. Die Pittsburgh Steelers und Cleveland Browns sichern sich die Dienste der beiden erfahrenen Profis.

Ein neue Anspielstation für … ja für wen eigentlich?

Die Pittsburgh Steelers, bei denen immer noch nicht gänzlich klar ist, wer in der kommenden Saison als Quarterback auflaufen wird, haben Wide Receiver Robert Woods unter Vertrag genommen. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Der 33-Jährige, der in der NFL zuletzt für die Houston Texans aktiv war, unterschreibt in Steel-City für ein Jahr und zwei Millionen US-Dollar.

Woods, Super-Bowl-Champion mit den Los Angeles Rams 2021, kommt in seiner Karriere bislang auf über 8.000 Receiving-Yards und 43 Touchdowns.

In Pittsburgh könnte er in der kommenden Spielzeit Pässe von den Quarterbacks Mason Rudolph, Will Howard, Skylar Thompson oder am Ende vielleicht doch Aaron Rodgers fangen.