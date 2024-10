NFL 2024 - Power Ranking nach Woche 6: Chicago Bears klettern, Seattle Seahawks fallen

ran schaut zuvor aber noch auf die Performances der 32 Mannschaften in der sechsten Woche. Wer hat geliefert? Wer hat enttäuscht? Wer hat überrascht?

Die NFL -Saison 2024 ist in vollem Gange, Woche sechs ist bereits vorbei. Nun steht Woche sieben an.

Wer hat in Week 6 der NFL-Saison überzeugt? Bei welchem Team ziehen dunkle Wolken auf? Zeit für das ran Power Ranking - diesmal vor Woche 7.

Die Browns haben es endgültig an das Ende des Rankings geschafft. Deshaun Watson ist nach wie vor ein Problem und Besserung nicht in Sicht, der einzige Touchdown gegen die Eagles ging auf das Konto der Special Teams. Mit Amari Cooper wurde nun auch der beste Receiver abgegeben und die Saison damit abgehakt.

New England hat den Wechsel auf Quarterback vollzogen, Drake Maye übernahm gegen Houston (21:41) erstmals für Jacoby Brissett. Der Rookie ließ sein Potenzial aufblitzen (u.a. drei Passing Touchdowns) und versprüht Hoffnung, muss sich aber noch an das NFL-Niveau gewöhnen (u.a. zwei Interceptions und ein verlorener Fumble). Die Defense bleibt ein großes Problem.

30. New England Patriots (Vorwoche: Platz 30)

Doug Pederson hat Glück, dass sowohl die Pleite gegen Chicago als auch das Duell mit den Patriots in Woche 7 ein London Game war bzw. ist. Sonst wäre er seinen Job vermutlich schon los. Die Offense bekommt einfache Fehler nicht abgestellt, ein Rushing Game gibt es nicht, einzig die Rückkehr von Evan Engram (zehn Catches, 102 Yards) war positiv. Die Defense stellte die Gegenwehr in Durchgang zwei komplett ein. Gut möglich, dass Jacksonville kommende Woche noch weiter hinten steht.

New York Jets • Starter: Aaron Rodgers (im Bild) • Backup: Tyrod Taylor • Verletzt: Jordan Travis

New York Giants • Starter: Daniel Jones (im Bild) • Backups: Drew Lock, Tommy DeVito

Tennessee Titans Beim 31:12-Erfolg der Tennessee Titans bei den Miami Dolphins musste Will Levis den Platz verletzt verlassen. Allerdings sah er an der Seitenlinie fit aus. Auf der anschließenden Pressekonferenz machte Head Coach Brian Callahan klar, dass Levis "zu 100 Prozent unser Quarterback" sei. Raus musste er wegen einer Schulterverletzung, die nun untersucht wird. • Starter: Will Levis (im Bild) • Backup: Mason Rudolph

Miami Dolphins Einen Tag nach seiner Entlassung haben die Miami Dolphins Tim Boyle in den Practice Squad zurückgeholt. Der 30-Jährige wurde für das Spiel gegen die Patriots am Sonntag dann auch gleich wieder in den aktiven Kader hochgezogen, weil Skylar Thompson verletzt fehlt. • Starter: Tyler Huntley • Backup: Tim Boyle • Verletzt: Tua Tagovailoa (im Bild), Skylar Thompson

New England Patriots Der Quarterback-Hammer bei den Patriots ist nun auch offiziell bestätigt worden! Wie die Franchise aus Boston bekannt gab, wird Rookie Drake Maye Jacoby Brissett als Starter ersetzen. Sein Starting-Debüt wird der 22-Jährige am Sonntag gegen die Houston Texans feiern. Bislang kam der Nummer-3-Pick erst einmal zum Einsatz. • Starter: Drake Maye (im Bild) • Backups: Jacoby Brissett, Joe Milton

Las Vegas Raiders Das hatte sich bereits angekündigt: Gardner Minshew wird nach seiner schwachen Leistung bei der 18:34-Pleite gegen die Denver Broncos zum Reservisten degradiert. Am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers wird Aiden O'Connell, der Minshew schon gegen die Broncos ersetzte, die Raiders aufs Feld führen. Das kündigte Head Coach Antonio Pierce an. • Starter: Aidan O'Connell (im Bild) • Backup: Gardner Minshew

New Orleans Saints • Starter: Spencer Rattler • Backups: Jake Haener, Taysom Hill • Verletzt: Derek Carr

Pittsburgh Steelers Aufgrund einer Verletzung des eigentlichen Starters Russell Wilson führte Justin Fields die Offense der Pittsburgh Steelers in den ersten fünf Wochen an. Jetzt ist Wilson wieder gesund und wird wohl auch in Woche 6 spielen. NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, dass er im Training die Reps mit den Startern bekommen soll und am Sonntag gegen die Jets vermutlich beginnen wird. Head Coach Mike Tomlin sagte am Dienstag, dass er einen Start von Wilson in Erwägung ziehe, legte sich aber noch nicht final fest. • Starter: Russell Wilson • Backups: Justin Fields, Kyle Allen

Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams Die NFL-Saison 2024 läuft, die Hierarchien in der Quarterback-Frage sind bei den Teams geklärt. Dennoch kann es vereinzelt immer zu Verletzungen oder leistungsbezogenen Wechseln kommen. ran zeigt die Quarterback-Situationen aller 32 Teams in der Übersicht. (Stand: 16. Oktober 2024)

NFL - Quarterback-Situationen 2024: Russell Wilson startet für Pittsburgh Steelers wohl in Woche 7

Wer bis zuletzt daran glaubte, dass Will Levis die langfristige QB-Lösung der Titans ist, dürfte sich spätestens nach dessen desolater Leistung gegen die Colts davon verabschiedet haben. 95 Passing Yards sind eine einzige Offenbarung, die Interception im vierten Viertel war böse, ebenso nur vier von elf erfolgreichen Versuchen bei Third Down. Elf Penalties für 113 Yards erschweren das Leben zusätzlich, einziger Lichtblick war das Laufspiel und in Teilen die Defense.

Die Dolphins hatten ihre Bye Week und das Glück, dass die fünf schlechter platzierten Teams kaum etwas Positives auf den Platz bekommen haben. Daher geht's im Ranking zwei Plätze nach oben, das kann sich nach dem Duell mit den Colts in Woche 7 aber auch ganz schnell wieder ändern.

Auch der Wechsel von Gardner Minshew zu Aidan O'Connell bringt nicht den gewünschten Erfolg in Las Vegas. Die Raiders leisteten sich drei Turnover, darunter ein Fumble ein Yard vor der Steelers-Endzone. Durch den Trade von Davante Adams nach New York ist auch klar, dass die Spielzeit schon nach Woche 6 zu den Akten gelegt wird.

Die Rams hatten spielfrei und zu ihrem Glück stellten sich die Raiders gegen Pittsburgh alles andere als clever an. Daher rührt auch der Sprung von Platz 26 auf 25. Am Sonntag kommt es dann zum direkten Duell mit Las Vegas.

Aus der defensiver Sicht war das solide, was die Giants beim 7:17 gegen die Bengals anboten. Aus offensiver aber nicht. Nach sechs Spielen steht New York bei 16 Punkten pro Partie, damit gewinnt man in der NFL keinen Blumentopf. Wenn dann auch noch dem Kicker die Nerven versagen (0/2 Field Goals), wird gewinnen ebenso schwer wie eine bessere Platzierung im ran Power Ranking.

24. New York Giants (Vorwoche: Platz 23)

DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys) Schock für die Dallas Cowboys: Defensive End DeMarcus Lawrence muss auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Beim Spiel gegen die New York Giants in Woche 4 verletzte er sich am rechten Fuß. Laut "ESPN" fällt er bis zu acht Wochen aus, könnte also zum Saisonendspurt wieder fit sein. Ersatz ist auch schon da: Die Cowboys holten KJ Henry vom Practice Squad der Cincinnati Bengals.

Dax Hill (Cincinnati Bengals) Schwerer Schlag für die Bengals! Cornerback Dax Hill hat sich bei der Overtime-Niederlage gegen die Baltimore Ravens in Woche 5 einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit ist die Saison für ihn gelaufen.

Brandin Cooks (Dallas Cowboys) Rückschlag für die Dallas Cowboys. Wide Receiver Brandin Cooks musste von der Franchise auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Der Grund: Nach einer Operation hat er sich in seinem rechten Knie eine Infektion zugezogen. Cooks ist damit für mindestens vier Spiele nicht einsatzfähig.

Taysom Hill (New Orleans Saints) Bei der 24:26-Niederlage gegen die Atlanta Falcons verletzte sich zuletzt Saints-Star Taysom Hill. Nun steht auch die genaue Diagnose fest - und sie isr ein herber Rückschlag für die Franchise aus New Orleans. "Er hat Rippenbrüche", bestätigte Saints-Coach Dennis Allen. Wann der 34-Jährige wieder in der NFL auf dem Feld stehen kann, steht noch nicht fest.

Micah Parsons (Dallas Cowboys) Im vierten Viertel zog sich Micah Parsons beim 20:15-Sieg über die New York Giants in Woche 4 eine Knöchelverletzung zu und musste vom Platz gefahren werden. Das MRT zeigte in der Folge eine schwere Verstauchung. In Woche 5 kam er nicht zum Einsatz, auch in Woche 6 wird er für sein Team nichts ausrichten können.

Joey Bosa (Los Angeles Chargers) Joey Bosa musste das Feld in Woche 3 verletzt verlassen. Der Star-Defensive-End konnte aufgrund einer Hüftverletzung nicht weiterspielen. Das Spiel gegen die Chiefs in Woche 4 verpasste er deswegen, nun hatten die Chargers ihre Bye Week. Ob er in Woche 6 wieder dabei ist, ist noch offen.

Davante Adams (Las Vegas Raiders) Letztmals stand Raiders-Receiver Davante Adams, um den es reichlich Trade-Gerüchte gibt , in Woche 3 gegen die Panthers auf dem Rasen. Seitdem war der Passempfänger, der an Oberschenkelproblemen leidet, nicht mehr Teil des Aufgebots - und daran wird sich auch in Woche 6 nichts ändern.

Jevon Holland (Miami Dolphins) Starting Safety Jevon Holland musste beim 15:10-Sieg gegen die New England Patriots in Woche 5 wegen einer Handverletzung vom Platz. Kurz darauf bestätigten sich die Befürchtungen: Holland hat sich einen Knochen in der Hand gebrochen und wird den Dolphins "einige Zeit" fehlen.

Marshawn Kneeland (Dallas Cowboys) Aufatmen bei den Dallas Cowboys. Marshawn Kneeland hat sich im Sunday Night Game gegen die Pittsburgh Steelers in Woche 5 nicht wie zunächst befürchtet am Kreuzband verletzt. Es liegt stattdessen ein Teilriss des Außenmeniskus, der eine Operation erforderlich macht, vor. Damit kann der Rookie-Defensive-End in dieser Saison wohl aufs Feld zurückkehren.

Khalil Shakir (Buffalo Bills) Khalil Shakir, bislang die zuverlässigste Anspielstation von Bills-Quarterback Josh Allen, war in Woche 5 gegen Houston aufgrund einer Knöchelverletzung nicht mit dabei. Ein einsatz in Woche 6 ist fraglich.

Jonathan Taylor (Indianapolis Colts) Jonathan Taylor fällt bei den Colts aus. Der Running Back leidet unter einer Knöchelverstauchung und konnte bereits in Woche 5 nicht mitwirken. Gleiches gilt auch für den sechsten Spieltag.

Malik Nabers (New York Giants) Der Wide Receiver zog sich bei der Pleite gegen die Dallas Cowboys in Woche 4 eine Gehirnerschütterung zu. Von selbiger hat sich der Youngster bislang nicht erholt und fällt nach Woche 5 auch in Woche 6 aus.

Anthony Richardson (Indianapolis Colts) Im Spiel in Week 4 gegen die Steelers musste Quarterback Anthony Richardson die Partie in der ersten Hälfte mit einer Hüftverletzung verlassen, zurück kam er nicht mehr. In Woche 5 reichte es nicht für einen Einsatz, Backup-QB Joe Flacco übernahm. Die Entscheidung für Woche 6 steht noch aus - es wird aber erwartet, dass der Spielmacher wieder auf dem Feld steht.

De'Von Achane (Miami Dolphins) Bittere Nachrichten für die ohnehin verletzungsgeplagten Dolphins. Running Back De'Von Achane, einer der wichtigsten Playmaker bei Miami, zog sich im Spiel gegen die New England Patriots in Woche 5 eine Gehirnerschütterung zu. Ob er in Woche 6 spielen kann, ist aktuell unklar. Er ist als "fraglich" eingestuft.

Nico Collins (Houston Texans) Bittere Nachricht für die Houston Texans: Wide Receiver Nico Collins ist von den Texanern aufgrund einer Oberschenkelverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt worden. Damit fällt der 25-Jährige mindestens die kommenden vier Spiele aus. Collins hatte sich die Blessur in Woche 5 gegen die Buffalo Bills zugezogen.

Jordan Mason (San Francisco 49ers) Gehen den 49ers nach der Verletzung von Christian McCaffrey die Running Backs aus? Der zuletzt starke Jordan Mason zog sich beim Sieg gegen die Seahawks in Woche sechs eine Schulterverletzung zu, kehrte zwar später noch einmal auf das Spielfeld zurück, wurde dann aber erneut aus dem Spiel genommen. Head Coach Kyle Shanahan bestätigte nach der Partie, dass Masons Status day to day sei.

Derek Carr (New Orleans Saints) Bittere News für die New Orleans Saints. Laut NFL-Insider Jay Glazer müssen die Saints ungefähr einen Monat auf Quarterback Derek Carr verzichten. Der Routinier hatte sich eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen. Vorerst wird er durch Rookie Spencer Rattler ersetzt.

Chris Olave (New Orleans Saints) Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers müssen die New Orleans Saints ohne Star-Receiver Chris Olave auskommen. Der Passempfänger musste nach einem Catch einen harten Hit gegen den Kopf einstecken. Im Anschluss wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert, Olave wird also in dieser Partie nicht mehr auflaufen können.

Marvin Harrison Jr. (Arizona Cardinals) Die Arizona Cardinals müssen vorerst auf Marvin Harrison Jr. verzichten. Der Rookie-Receiver zog sich im Spiel gegen die Green Bay Packers eine Gehirnerschütterung zu und darf nicht mehr mitwirken. Aktuell arbeiten die Cardinals an einem Comeback gegen die Packers .

Rashee Rice (Kansas City Chiefs) Wide Receiver Rashee Rice wird den Kansas City Chiefs wohl doch länger fehlen als zunächst gedacht. Head Coach Andy Reid berichtete am Montag, dass sich Rice einer Knie-OP unterzogen habe, die folgende Ausfallzeit sei mit der eines Kreuzbandrisses vergleichbar. Damit könnte er wohl erst im Sommer wieder zum Team stoßen.

Chuck Clark (New York Jets) Die Jets haben Safety Chuck Clark auf die IR-Liste gesetzt. Dies berichtet "ESPN"-Reporter Adam Schefter. Damit wird der Defense-Spieler mindestens die nächsten vier Spiele verpassen. Im Monday Night Game gegen die Buffalo Bills erlitt Clark eine Sprunggelenksverletzung und musste die Partie vorzeitig verlassen.

Aidan Hutchinson (Detroit Lions) Head Coach Dan Campbell zumindest wollte ein Comeback in der laufenden Spielzeit nicht komplett ausschließen. "Ich würde Hutch niemals abschreiben. Niemals", sagte Campbell am Montag: "Es ist ein langer Weg, aber ich würde ihn nie abschreiben. Wenn es jemand schafft, dann er." Prognosen gehen von einer vier- bis sechsmonatigen Pause bei Hutchinson aus. Am Dienstag setzte die Franchise den 24-Jährigen auf die IR-Liste.

Aidan Hutchinson (Detroit Lions) Via "X" schrieb die NFL-Franchise: "Aiden Hutchinson hat die Operation erfolgreich überstanden. Er wird in dieser Woche nach Detroit zurückkehren. Wir erwarten, dass er wieder vollständig gesund wird. Einen Zeitplan für eine Rückkehr auf das Feld gibt zu dieser Zeit nicht." Auch ohne Zeitplan sollte jedoch klar sein: In dieser Saison wird der 24-Jährige nicht mehr zum Einsatz kommen - oder etwa doch?

Aidan Hutchinson (Detroit Lions) Bittere Nachrichten aus Dallas. Im Spiel gegen die Cowboys hat sich Aidan Hutchinson schwer am linken Bein verletzt. Wie nach dem Spiel bekannt wurde, zog sich der Defensiv-Star einen Schienbeinkopfbruch zu und wurde bereits operiert. Hutchinson blieb nach einem Spielzug liegen, fasste sich schmerzverzerrt ans Bein, Spieler beider Teams versammelten sich um ihn und er musste abtransportiert werden. Am Montag meldeten sich auch die Lions ...

Nick Chubb (Cleveland Browns) "Ich bin für diese Stadt bestimmt. Ich habe mir jeden Tag den Arsch aufgerissen, um uns dorthin zu bringen, wo wir hin müssen. Und auch wenn wir nahe dran waren, ist noch eine Rechnung offen. Wir fangen gerade erst an zu kochen...", sagt Chubb bei "The Players' Tribune". "Cleveland, ihr habt mir immer den Rücken freigehalten, jetzt werde ich es euch allen zurückgeben."

Nick Chubb (Cleveland Browns) Über ein Jahr musste Nick Chubb wegen einer schwerwiegenden Knieverletzung pausieren. Nun ist der Running Back der Cleveland Browns zurück im Training, das Comeback ist nur noch eine Frage der Zeit. Vor dem Spiel in Woche 6 gegen die Cincinnati Bengals ( Sonntag, 19 Uhr im Liveticker ) richtete der 28-Jährige emotionale Worte an die Franchise und ihre Fans ...

Chris Olave (New Orleans Saints) Der Wide Receiver wird im Spiel gegen die Denver Broncos ( Freitag, 02:15 Uhr im Liveticker ) nicht zur Verfügung stehen, wie Saints-Coach Dennis Allen bekanntgab. Olave hatte sich bei der 27:51-Klatsche gegen Tampa Bay eine Gehirnerschütterung zugezogen und wird nun erstmal pausieren müssen. Mit Rashid Shaheed muss sich zudem ein weiterer Leistungsträger einer Operation unterziehen.

Cooper Kupp (Los Angeles Rams) Die Rams können höchstwahrscheinlich gegen die Las Vegas Raiders ( Sonntag, 22.05 Uhr im Liveticker ) wieder auf Cooper Kupp zurückgreifen. Der Wide Receiver musste seit seiner Knöchelverletzung in Woche 2 gegen Atlanta aussetzen. Jetzt aber nimmt der MVP des Super Bowls von 2021 wieder am Training teil und befindet sich hinsichtlich eines Einsatzes am Sonntag "auf dem richtigen Weg", sagte Coach Sean McVay.

NFL - Injury Update: Los Angeles Rams hoffen auf Comeback von Cooper Kupp am Sonntag

Spiel eins nach der Entlassung von Head Coach Robert Saleh ging knapp gegen Buffalo verloren (20:23) und alles in allem war es keine schlechte Vorstellung - aber zu wenig für ein Team im Win-Now-Modus. Mit Davante Adams kommt ein Buddy von Aaron Rodgers in den "Big Apple", die Skill Positions in der Offense sind stark besetzt. Wenn "A-Rod" jetzt nicht regelmäßig im möglicherweise spielentscheidenden Drive eine fahrlässige Interception wirft, kann das noch was werden.

22. New York Jets (Vorwoche: Platz 21)

Die Cardinals sind aktuell super schwierig einzuschätzen. Mal trumpft die Offense auf, mal geht kaum was zusammen. Das Laufspiel stellt keine Entlastung dar, in der Defense mangelt es an Qualität. Drei verlorene Fumbles sind eine Ansage, ebenso die 34 Zähler, die den Cardinals von Green Bay eingeschenkt wurden. Komplett abschreiben sollte man Arizona aber nicht.

New Orleans befindet sich im freien Fall. Nach der Pausenführung gegen Tampa Bay bekamen die Saints nichts mehr auf die Kette. Die Drives im zweiten Durchgang: Punt, Punt, Punt, Interception, Punt, Interception, Punt. Dazu krachte es in der Defensive richtig, die Bucs kamen auf 51 Zähler. Rookie-Quarterback Spencer Rattler verlor mit der Zeit immer mehr das Selbstvertrauen, die Verteidigung wurde immer zahnloser. Durch die vierte Pleite in Folge rücken die Playoffs in immer weitere Ferne.

20. New Orleans Saints (Vorwoche: Platz 17)

Indianapolis kann sich weiterhin auf Joe Flacco verlassen, der mit noch rund fünf Minuten auf der Uhr den zurückgekehrten Michael Pittman für den siegbringenden Touchdown in der Endzone fand. Die Defense hat, auch aufgrund von Verletzungen, Probleme und stärkere Teams als die Titans werden das ausnutzen. Was "Indy" wirklich kann, zeigen die kommenden Wochen. Dann geht es unter anderem gegen Houston und Minnesota.

Auch die Seahawks haben große Sorgen. Vor allem die O-Line bereitet mächtig Kopfschmerzen. Geno Smith ist eigentlich nur darauf bedacht, den gegnerischen Pass Rushern auszuweichen, die reihenweise durchbrechen. Gegen die 49ers blieben auch Big Plays in der Defensive aus, die 26:34-Pleite war daher nur folgerichtig. Das Kräftemessen mit Atlanta in Woche 7 wird zeigen, in welche Richtung es geht.

Das 17:7 über Cincinnati war keinesfalls schön anzusehen, aber für die Bengals-Defense das erste wirklich gute Spiel und ein Schritt in die richtige Richtung. Burrow kann das Team nicht jede Woche tragen, die Feuerkraft der Offense wurde in Woche 5 gegen Baltimore (38:41) schon bewiesen. Cincinnati steht zwar bei 2-4, die Leistung gegen den Ball macht aber Hoffnung.

Ganz Dallas wird wohl froh sein, dass in Woche 7 die Bye Week ansteht. Das 9:47 im heimischen Stadion gegen Detroit hatte historische Ausmaße, "America's Team" war hoffnungslos unterlegen. Wo die Reise von Quarterback Dak Prescott und Co. hingeht, ist aktuell völlig offen, die Tendenz aber eher weniger positiv.

Gegen die Broncos dominierte Los Angeles lange, die 16 Punkte für Denver im vierten Viertel waren reine Ergebniskosmetik. Die über Jahre chronisch schwache Defense hat den Turnaround geschafft und kann mithalten, Justin Herbert sah in Woche 6 auch mal wieder richtig gut aus, das Laufspiel funktioniert sowieso. Es schaut aktuell nicht verkehrt aus an der Westküste.

Caleb Williams zeigte gegen die Jaguars erneut Fortschritte und steht mit seinen Bears schon bei vier Siegen, bekam in London aber auch wenig Gegenwehr. Die Defense ist in puncto zugelassene Yards pro Spiel Top 7 und zugelassene Punkte pro Spiel Top 5 und macht es fast jedem Gegner schwer. Die NFC North ist bockstark , aber Chicago spielt definitiv um die Postseason mit.

Klar, Philadelphia hat gewonnen. Aber die Art und Weise und gegen wen ist hier entscheidend. Deshaun Watson sah auch wegen "Philly" Teile der Partie fast wie ein NFL-tauglicher Quarterback aus und der Sieg gegen Cleveland geht zu großen Teilen auf Wide Receiver A. J. Brown, der beim Comeback direkt glänzte. Die Effizienz bei Third Downs (5/14) bereitet Sorgen und Head Coach Nick Sirianni legte sich mit den eigenen Fans an . So richtig rund läuft es eher nicht, am Sonntag warten die Giants.

New Orleans Saints • Head Coach: Dennis Allen (im Bild) • Offensive Coordinator: Klint Kubiak • Defensive Coordinator: Joe Woods • Special Teams Coordinator: Darren Rizzi • General Manager: Mickey Loomis

Cincinnati Bengals • Head Coach: Zac Taylor (im Bild) • Offensive Coordinator: Dan Pitcher (vom QB Coach befördert) • Defensive Coordinator: Lou Anarumo • Special Teams Coordinator: Darrin Simmons • General Manager: Duke Tobin (offiziell Director of player personnel, ist aber für die Aufgaben eines klassischen GMs verantwortlich)

New England Patriots • Head Coach: Jerod Mayo (im Bild; vorher Linebacker Coach) • Offensive Coordinator: Alex Van Pelt (zuvor OC bei den Browns) • Defensive Coordinator: DeMarcus Covington (vorher D-Line Coach) • Special Teams Coordinator: Jeremy Springer (kam von den Rams) • General Manager: Eliot Wolf

New York Giants • Head Coach: Brian Daboll • Offensive Coordinator: Mike Kafka • Defensive Coordinator: Shane Bowen (Bild; zuvor Don "Wink" Martindale) • Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial (zuvor Thomas McGaughey) • General Manager: Joe Schoen

Pittsburgh Steelers Die Steelers haben der Vertrag mit Head Coach Mike Tomlin um drei Jahre verlängert, das gab das Team bekannt. Der 52-Jährige geht bereits in seine 18. Saison als Steelers-Cheftrainer. • Head Coach: Mike Tomlin (im Bild) • Offensive Coordinator: Arthur Smith (vorher HC der Falcons) • Defensive Coordinator: Teryl Austin • Special Teams Coordinator: Danny Smith • General Manager: Omar Khan

New York Jets • Head Coach: Jeff Ulbrich • Offensive Coordinator: Nathaniel Hackett • Defensive Coordinator: Jeff Ulbrich • Special Teams Coordinator: Brant Boyer • General Manager: Joe Douglas

Atlanta hat sein Laufspiel gefunden und die schwachen Panthers am Boden geschlagen, Kirk Cousins brauchte das Spiel größtenteils nur verwalten und setzte vereinzelt Akzente durch die Luft. Nur zwei Drives endeten nicht in Punkten. Das anstehende Duell mit den Seahawks wird richtungsweisend sein.

Seattle hatte San Francisco wenig entgegenzusetzen, die 49ers entschieden viele entscheidende Duelle an der Line für sich und forcierten insgesamt drei Turnover. Auch Brock Purdy und das Run Game waren Lichtblicke, die Verletzung von Jordan Mason aber ein Rückschlag. Vor allem die vielen Ausfälle trüben aktuell das Bild in der Bay Area.

Tampa Bay ist zurück und zeigte gegen New Orleans eine der besten offensiven Darbietungen der vergangenen Wochen. Vor allem in Durchgang zwei waren Baker Mayfield und Co. eine Naturgewalt, Chris Godwin explodierte regelrecht. Aber nicht jedes Team wird drei Interceptions ungestraft lassen, das Duell mit Baltimore in Woche 7 wird ein echter Gradmesser.

Auch Green Bay lieferte offensiv ab und schenkte Arizona 34 Zähler ein, wobei es die Cardinals Jordan Love und seinen Kollegen auch nicht sonderlich schwer machten. In einem der Top-Spiele des kommenden Wochenendes dürfte es gegen Houston nun auch auf die zuletzt nicht immer solide Passverteidigung ankommen.

Buffalo schnuppert nach wie vor an der Top 5, auch diese Woche hat es dafür aber nicht gereicht. Vielleicht ja jetzt mit Amari Cooper? Der Wide Receiver kommt von den Browns und füllt die Lücke, die Stefon Diggs hinterlassen hat. Offensiv sind die Bills schon gefährlich und könnten nun nochmal eine Schippe drauflegen - aber erstmal abwarten, wie lange der Neuling braucht, um sich zurechtzufinden. Nicht unerwähnt soll zudem Running Back Ray Davis bleiben, der Rookie lieferte mit über 150 Total Yards eine der Perfomances des Spieltags ab.

Punter 1. Platz: Michael Dickson (Seahawks, Foto) - 3,7 Millionen US-Dollar über vier Jahre 2. Platz: Jack Fox (Lions) - 3,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre 3. Platz: Tress Way (Commanders) - 3,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre 4. Platz (geteilt): A. J. Cole (Raiders, vier Jahre), Logan Cooke (Jaguars, vier Jahre), Cameron Johnston (Steelers, drei Jahre), Tommy Townsend (Texans, zwei Jahre), Bryan Anger (Cowboys, drei Jahre) - jeweils 3 Millionen US-Dollar

Outside Linebacker 1. Platz: Josh Hines-Allen (Jaguars, Foto) - 28,3 Millionen US-Dollar über fünf Jahre 2. Platz: Brian Burns (Giants) - 28,2 Millionen US-Dollar über fünf Jahre 3. Platz: T.J. Watt (Steelers) - 28 Millionen US-Dollar über vier Jahre 4. Platz: Bradley Chubb (Dolphins) - 22 Millionen US-Dollar über fünf Jahre 5. Platz: Joey Bosa (Chargers) - 20,18 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

Fullback 1. Platz: Kyle Juszczyk (49ers, Foto) - 4,6 Millionen US-Dollar über zwei Jahre 2. Platz: C. J. Ham (Vikings) - 4,3 Millionen US-Dollar über zwei Jahre 3. Platz: Alec Ingold (Dolphins) - 4,1 Millionen US-Dollar über drei Jahre 4. Platz: Patrick Ricard (Ravens) - 3,8 Millionen US-Dollar über drei Jahre 5. Platz: Reggie Gilliam (Bills) - 2,3 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

Die Top-5-Verdiener der NFL nach Positionen In der NFL dreht sich alles um Zahlen - auf dem Feld, aber auch in Verträgen. In jeder (Off-)Season hauen die Teams neue Mega-Verträge raus. ran stellt die Top-5-Verdiener der einzelnen Positionen in der Liga vor. Basis ist das durchschnittliche Jahresgehalt. (Quelle: spotrac.com; Stand: 16. Oktober 2024)

Houston ist um einen Platz abgerutscht, muss sich aber keine Vorwürfe machen. Die Patriots wurden nach allen Regeln der Kunst zerlegt und selbst der Ausfall von Nummer-eins-Receiver Nico Collins konnte C. J. Stroud und Co. nicht stoppen. Die Rushing Defense dürfte gegen Green Bay auf die Probe gestellt werden, durch die Luft lassen die Texans nur wenig zu. Alles in allem wirkt das Team enorm stabil und ist einer der heißesten Playoff-Anwärter.

Das gilt natürlich auch für die Ravens und die drei noch höher gerankten Mannschaften. Mit den Commanders wurde das Team der Stunde bezwungen, Lamar Jackson setzt seine mittelmäßigen Receiver noch immer gut in Szene und Derrick "King" Henry plättet weiterhin alles, was ihm in den Weg kommt. Die Konkurrenz darf sich ganz dick anziehen, wenn es gegen die nach Yards pro Spiel beste Offense der Liga geht.

3. Detroit Lions (Vorwoche: Platz 3)

Detroit muss nach dem 47:9 über Dallas einfach in die Top 3, daran führt kein Weg vorbei. Kein Team erzielt durchschnittlich so viele Punkte pro Partie wie die Lions, deren Variabilität beeindruckend ist. Wie der langfristige Ausfall von Top-Defensive-End Aidan Hutchinson aufgefangen wird, ist neben der manchmal inkonstanten Passverteidigung aktuell das einzige Fragezeichen in der "Motor City".