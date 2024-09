NFL 2024 - ran Power Ranking vor Woche 4: Vikings beflügelt, 49ers im freien Fall

Anzeige Wer hat in Week 3 überzeugt? Bei welchem Team ziehen dunkle Wolken auf? Das Comeback der NFL bedeutet gleichzeitig das Comeback des ran Power Rankings - diesmal vor Woche 4. Von Kai Esser Die NFL-Saison 2024 ist in vollem Gange, Woche drei ist bereits vorbei. Nun steht Woche vier an. ran schaut zuvor aber noch auf die Performances der 32 Mannschaften in der dritten Woche. Wer hat geliefert? Wer hat enttäuscht? Wer hat überrascht? Die Highlights aller NFL-Spiele als Video auf ran.de!

Dolphins-Star vor Comeback nach langer Leidenszeit

32. Tennessee Titans (Vorwoche: Platz 29) Nach drei Wochen der Anstrengung haben es die Tennessee Titans geschafft: Sie haben den letzten Platz im Power Ranking eingenommen und sind offiziell das schlechteste Team der Liga aus ran-Sicht. Herzlichen Glückwunsch! Spaß beiseite. Man wird das Gefühl nicht los, dass die Titans so viel mehr könnten, aber es einfach nicht abrufen. Die Niederlage gegen die Green Bay Packers und den ehemaligen Quarterback Malik Willis war ein Beispiel dessen, wie man mit verletzungsbedingt begrenzten Ressourcen in der Offense effektiv arbeiten kann. Brian Callahan als Rookie Head Coach und Will Levis als Quasi-Rookie als Quarterback funktioniert noch nicht.

31. Carolina Panthers (Vorwoche: Platz 32) Kaum zu glauben, aber die Carolina Panthers haben ein Football-Spiel gewonnen! Und das nicht aus Versehen, sondern weil die Panthers tatsächlich richtig anständigen Football gespielt haben. Gerade in der Offense konnte man den neuen Glauben mit dem neuen Quarterback Andy Dalton, einem der Gewinner des Spieltags, regelrecht greifen. Mit 36:22 gewannen die Panthers bei den Las Vegas Raiders. Zwar verlor Carolina mit Adam Thielen einen wichtigen Spieler verletzt, dennoch hatten Panthers-Fans erstmals seit langer Zeit mal wieder etwas zu lachen. Ein Heimsieg gegen die Cincinnati Bengals, Daltons Ex-Team, und ein gewaltiger Sprung im Power Ranking ist den Panthers garantiert.

30. Chicago Bears (Vorwoche: Platz 28) Irgendetwas bei den Chicago Bears ist kaputt. Viele Fans schieben Offensive Coordinator Shane Waldron die Schuld in die Schuhe. Aber der 45-Jährige ist nicht alleine verantwortlich dafür, dass die Bears nur 18 Punkte pro Spiel machen. Auch Nummer-eins-Pick Caleb Williams macht noch Fehler, die man eigentlich nicht mal im College machen darf. Wenn dein Rookie außerdem 52-mal den Ball werfen muss, dann stimmt irgendwas nicht. Das 16:21 bei den Indianapolis Colts war zwar ein Mini-Fortschritt, weil mit Tight End Cole Kmet endlich mal ein Spieler in der Offense sein Breakout Game hatte, dennoch reicht das nicht. Der Sieg gegen die Titans in Woche eins wird aufgrund der darauffolgenden Leistungen von Tennessee auch in ein anderes Licht gerückt.

Anzeige 29. Jacksonville Jaguars (Vorwoche: Platz 26) Apropos kaputt, auch bei den Jacksonville Jaguars ist da einiges im Argen. Aber im Gegensatz zur funktionierenden Bears-Defense ist es nicht nur die Offense, die kränkelt. Das 10:47 (!) bei den Buffalo Bills war ein Offenbarungseid. Die Offensive Line konnte nichts und niemanden blocken, Trevor Lawrence überwarf seine Receiver teilweise meterweit und die Defense ließ sich von Josh Allen nach allen Regeln der Kunst auseinandernehmen. In Woche vier geht es auswärts gegen starke Houston Texans. Eine Niederlage dort und Doug Pederson könnte der erste Head Coach sein, der seine Sachen packen muss.

28. New York Giants (Vorwoche: Platz 30) Fans der New York Giants rieben sich in Woche drei wahrscheinlich verwundert die Augen. Die Mannen in Blau sahen tatsächlich wie ein funktionierendes Football-Team aus. Daniel Jones brachte 71 Prozent seiner Bälle an, erzielte zwei Touchdowns und verlor keinen einzigen Ball. Beide Touchdowns gingen auf Rookie-Receiver Malik Nabers. Dazu ein Sieg beim 21:15 gegen die Cleveland Browns. Hätte man Giants-Fans gefragt, wie sie sich die neue Saison ausgemalt hätte, vermutlich genau so. Gegen angeschlagene Dallas Cowboys sind die Giants zum Auftakt des 4. Spieltags sicher nicht chancenlos.

27. Denver Broncos (Vorwoche: Platz 31) Nur wenige Stunden nach Nabers feierte der nächste Rookie seine Coming Out Party, wie man in den USA gerne salopp sagt: Quarterback Bo Nix, der in den ersten beiden Wochen beinahe besorgniserregend schlecht spielte, machte ausgerechnet gegen die bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagenen Tampa Bay Buccaneers ein Top-Spiel. Zwar gelang Nix beim 26:7 kein Passing Touchdown, aber immerhin ein Rushing Touchdown. Zudem 216 Yards Raumgewinn durch die Luft und insgesamt 136 Rushing Yards. Dass sich Head Coach Sean Payton auf seine Defense verlassen kann, war ohnehin klar. In Woche vier geht es zu den New York Jets.

26. Las Vegas Raiders (Vorwoche: Platz 23) "Katerstimmung" wäre wohl das Understatement des Jahres, um die aktuelle Gefühlslage in Las Vegas zu beschreiben. Die Raiders verloren nicht nur gegen die Carolina Panthers, sie wurden regelrecht hergespielt. Nach der Partie hatte Head Coach Antonio Pierce die Nase gestrichen voll und zählte alles und jeden in seinem Team an. "Business-Entscheidungen" seien getroffen worden. Rumms! Quarterback Gardner Minshew hat eine wohl letzte Bewährungsprobe bekommen. In Woche vier gastieren die Raiders dann...

25. Cleveland Browns (Vorwoche: Platz 25) ...bei den Cleveland Browns, wo die Stimmung nur unwesentlich weniger am Tiefpunkt liegt. Das Motto in Cleveland in der vergangenen Woche "Also wenigstens die Giants müssen wir schlagen" - denkste, auch das verloren die Browns. Was mit Deshaun Watson ist, weiß immer noch niemand so richtig. Immerhin: Beim 15:21 leistete er sich keinen Turnover bei zwei Touchdowns. Dennoch wirft er immer noch kaum hinter die Line of Scrimmage, nur knapp über fünf Yards erreicht er pro Wurf. Head Coach Kevin Stefanski gilt als Mastermind in der Offensive, davon ist aber gerade nichts zu sehen.

24. New England Patriots (Vorwoche: Platz 22) Es fühlt sich fast schon wie eine Ewigkeit an, als die New England Patriots so etwas wie Hoffnung verspürten. Der Auftaktsieg gegen die Cincinnati Bengals entzündete diese, genauso wie die denkbar knappe Niederlage gegen die Seattle Seahawks in Overtime. Das 3:24 bei den New York Jets war jedoch wieder ein klarer Rückschritt. Wenn die Patriots mal ein First Down erzielten, dann waren es meist Strafen der Jets. Head Coach Jerod Mayo sah sich nach der Partie gar genötigt, Quarterback Jacoby Brissett zu verteidigen. "Er ist so lange unser Mann bis ich sage, dass er es nicht mehr ist." In Woche vier geht es zu ebenfalls angeschlagenen San Francisco 49ers.

23. Indianapolis Colts (Vorwoche: Platz 27) Beim 21:16-Sieg gegen die Chicago Bears lief für die Indianapolis Colts noch längst nicht alles nach Plan. Weit gefehlt sogar, sah Anthony Richardson bei zwei Interceptions und nur 191 Total Yards wieder schlecht aus. Aber: Siege sind Siege und Siege sind vor allem Balsam für eine geschundene Colts-Seele. Mann des Tages war Jonathan Taylor, der nicht nur die ersten beiden Touchdowns seiner Saison erzielte und damit einen Knoten platzen ließ, sondern auch 4,8 Yards pro Lauf machte - ein Top-Wert! Mit neuem Selbstvertrauen empfangen die Colts nun die noch ungeschlagenen Pittsburgh Steelers.

22. Miami Dolphins (Vorwoche: Platz 18) Man weiß gar nicht so recht, wo man bei den Miami Dolphins anfangen soll. Die im letzten Jahr noch beste Offense der Liga ist aktuell die schwächste Offense der Liga mit nur elf Punkten pro Spiel. Head Coach Mike McDaniel steht unter Druck, niemand weiß so Recht, ob Tua Tagovailoa seinen letzten Karriere-Snap bereits gespielt hat und wer auch nur ansatzweise in der Lage ist, ihn zu ersetzen. Dass die Dolphins noch auf Rang 22 sind, das haben sie alleine ihrer individuellen Qualität zu verdanken. Tyreek Hill, Jaylen Waddle und Devon Achane sind immer noch unglaublich talentierte Spieler. Die muss man aber auch erst finden. Ob Skylar Thompson, Tim Boyle oder Tyler Huntley - wer auch immer gegen die Titans spielen wird - das schaffen, ist jedoch mehr als fraglich.

21. Cincinnati Bengals (Vorwoche: Platz 20) Der Panikknopf bei den Cincinnati Bengals gehört endlich gedrückt. War nach zwei Niederlagen, wovon eine denkbar knapp gegen die Kansas City Chiefs war, noch niemand beunruhigt, dürfte sich die Sachlage nach der 33:38-Pleite gegen die Washington Commanders geändert haben. Ja, die Offense sah gegen eine durchaus potente Commanders-Defense gut aus. 324 Passing Yards von Joe Burrow und 124 Rushing Yards insgesamt. Aber die Defense forcierte nur zwei Fehlpässe und nur drei Spielzüge für negative Yards beim Gegner. Das ist nicht nur zu wenig, das ist nah an einem Himmelfahrtskommando. Da müssen die Bengals dringend etwas nachbessern. Das Spiel gegen die Panthers wird sicher kein Selbstläufer.

20. Washington Commanders (Vorwoche: Platz 24) Bei angesprochenen Commanders jedoch könnte die Freude kaum größer sein. Nachdem Rookie Jayden Daniels sein Potenzial in den ersten beiden Partien nur angedeutet hatte, riss er gegen die Bengals gleich Bäume aus. 91 Prozent seiner Pässe kamen beim Mitspieler an, ein neuer NFL-Rekord für Rookies. Vor allem der letzte Touchdown auf Terry McLaurin war ein tolles Play des ehemaligen LSU Tigers. Allerdings verloren die Commanders bei diesem Spiel Running Back Austin Ekeler, er wird gegen die Arizona Cardinals nicht mitwirken können - was die Aufgabe nicht gerade einfacher macht.

19. Atlanta Falcons (Vorwoche: Platz 19) Die Atlanta Falcons haben gegen die Kansas City Chiefs ein gutes Spiel gemacht - gut reichte aber in diesem Fall gegen den amtierenden Champion nicht. Das 17:22 wurde nicht nur von einer zweifelhaften Schiedsrichterentscheidung überschattet, sondern von einem schwachen Playcall der Falcons beim vierten Versuch, als sie Bijan Robinson stumpf in die Offensive Line laufen ließen und er gestoppt wurde. In Woche vier empfangen die Falcons die heiß gestarteten New Orleans Saints im Mercedes-Benz Stadium. Ein wichtiges Divisionsduell. Zwar verloren beide Teams, aber etwas besser mit ihrer Niederlage dürften sich die Falcons fühlen.

18. Dallas Cowboys (Vorwoche: Platz 10) Wir gaben den Dallas Cowboys in der vergangenen Woche den "Benefit of the Doubt". Schließlich kann so eine Klatsche, wie sie gegen die Saints passiert ist, durchaus mal vorkommen. Nach dem 25:28 gegen die Baltimore Ravens müssen wir die Cowboys jedoch bestrafen. Dabei klingt das Ergebnis um ein Vielfaches knapper als das Spiel war - die Cowboys sahen nämlich drei Viertel lang keinen Stich gegen die Ravens, die bis dato noch sieglos waren. Zwei Heimniederlagen in Folge, das ist nicht Cowboys-like. Das einzig Positive: Dallas kann den Fehler schnell wiedergutmachen, sie eröffnen den Spieltag gegen die Giants.

17. Los Angeles Rams (Vorwoche: Platz 21) Hilflos und mittellos, so sahen die Los Angeles Rams in Woche zwei gegen die Arizona Cardinals aus. Nicht etwa, weil Qualität fehlt, sondern weil gefühlt der halbe Kader im Lazarett liegt. Head Coach Sean McVay zeigte beim 27:24-Comeback gegen die San Francisco 49ers jedoch, dass er ein überragender Coach ist. Trotz der Abwesenheit von Puka Nacua und Cooper Kupp bewegten die Rams den Ball gegen eine gute 49ers-Defense prima. Vor allem dank Quarterback Matthew Stafford, der aus nur 16 Würfen 221 Yards Raumgewinn holte. Kyren Williams hatte zwar "nur" 3,8 Yards pro Lauf, dafür jedoch zwei Touchdowns. Einzig in der Defense klaffen noch viele Löcher, ein 137er Passer Rating von Brock Purdy zulassen, der ohne drei seiner Top-Mitspieler spielte, ist zu viel.

16. Arizona Cardinals (Vorwoche: Platz 16) Die Arizona Cardinals bissen sich an den Detroit Lions regelrecht die Zähne aus. Das 13:20 war nicht deutlich, aber es zeigte den Unterschied zwischen den beiden Teams auf. Die Lions sind (noch) explosiver und vor allem kreativer in der Offense. Die Defense kann mehr als zufrieden mit der Leistung sein, aber gerade nur drei Punkte in der zweiten Halbzeit sind zu wenig für die Cardinals. Gegen die Commanders soll Wiedergutmachung her.

15. San Francisco 49ers (Vorwoche: Platz 9) Ernüchterung machte sich nach der Niederlage der San Francisco 49ers bei den Los Angeles Rams breit. Nicht nur, weil die Offense eigentlich funktionierte - Brock Purdy lieferte starke 292 Yards und drei Touchdowns -, sondern weil das eigentliche Prunkstück, die Defense, in den entscheidenden Momenten nicht gallig genug war. Zudem führten die "Niners" lange mit zwei Scores, was die vermeidbare Niederlage noch bitterer macht. Zu Hause gegen die New England Patriots wollen die 49ers zurück in die Erfolgsspur. Dafür gibt es sicherlich anspruchsvollere Gegner.

14. Baltimore Ravens (Vorwoche: Platz 17) Es war wie ein Brustlöser für die Baltimore Ravens, als die Anzeigetafel im AT&T Stadium "Final" anzeigte. Der Sieg bei den Dallas Cowboys war viel umkämpfter und knapper, als er hätte sein müssen und dürfen. Dabei war statistisch eigentlich alles prima: Lamar Jackson warf nur drei Fehlpässe und sorgte für genau so viele Touchdowns wie Derrick Henry, nämlich zwei. Zwei Sorgenfaktoren bleiben jedoch: Warum hören die Ravens im letzten Viertel beinahe auf, zu spielen und lassen sich einen komfortablen 22-Punkte-Vorsprung beinahe noch aus der Hand nehmen? Und warum ist Justin Tucker, einst der zuverlässigste Kicker der Liga, nicht mehr so zuverlässig? Zwar machte er alle seine vier Extrapunkte, ein machbares Field Goal setzte er dennoch erneut daneben. Deshalb geht es für die Ravens auch "nur" drei Plätze rauf.

13. Los Angeles Chargers (Vorwoche: Platz 6) Lief in den ersten beiden Wochen - buchstäblich - alles so gut für die Los Angeles Chargers, lief in Woche drei fast alles gegen sie. Beim 10:20 gegen die Pittsburgh Steelers gelangen den Chargers nicht nur keine Punkte im zweiten Durchgang, sie verloren auch noch die Hälfte ihrer Offensive Line und auch Justin Herbert ist angeschlagen. Wie lange geht das teilweise Stumpfe Laufspiel von Jim Harbaugh noch durch? Als Nächstes kommt niemand geringeres als die Kansas City Chiefs nach Los Angeles.

12. New York Jets (Vorwoche: Platz 14) Haben die New York Jets etwa... eine Offense? Die Fans der Jets kennen das Gefühl gar nicht, war der letzte kompetente Quarterback gefühlt Joe Namath. Aber Aaron Rodgers scheint sich von seiner Achillessehnenverletzung erholt zu haben. Gegen eine gute Defense der New England Patriots legte er 281 Yards und zwei Touchdowns auf. Vor allem zeigte er sich auch mit 40 noch recht mobil. Das Heimspiel gegen die Denver Broncos wird jedoch ebenfalls nicht gerade einfach.

11. Tampa Bay Buccaneers (Vorwoche: Platz 4) Wurden die Tampa Bay Buccaneers zu früh in den Himmel gelobt? Nachdem Baker Mayfield und die Bucs auf der linken Spur der NFL unterwegs waren, war der Auftritt gegen die Denver Broncos ein Totalschaden. Dass man sich an der Defense in Denver die Zähne ausbeißt, kann durchaus passieren. Aber 27 Punkte zu fressen, das geht nicht. Nicht gegen einen Rookie, der bis dato ohne Touchdown war. In Woche vier kommt es zum Rematch der letztjährigen Wild Card Round gegen die Philadelphia Eagles. Kaum vorstellbar, dass die nicht vollends motiviert ins Raymond James Stadium kommen werden.

10. Pittsburgh Steelers (Vorwoche: Platz 15) Wir wissen doch auch nicht, was wir mit den Pittsburgh Steelers machen sollen. In der ursprünglichen Liste waren sie noch niedriger anzutreffen, doch nach einer Diskussion in der ran-Redaktion sind sie in den Top 10. Und die harten Fakten kann man nicht leugnen: Sie haben in der Defense im Schnitt nur mickrige 8,7 (!!) Punkte zugelassen und alle drei Spiele gewonnen. Eine Meisterleistung von Head Coach Mike Tomlin. Beim 20:10 gegen die LA Chargers taute auch Justin Fields auf, der mit 245 Passing Yards glänzte. Dass die magische Siegesserie gegen die Indianapolis Colts weitergeht, ist durchaus wahrscheinlich.

9. Green Bay Packers (Vorwoche: Platz 13) Eine weitere Coaching-Meisterleistung legte Matt LaFleur in den vergangenen beiden Spielen hin. Bei allem Respekt vor Malik Willis, aber er hat eigentlich nicht die Qualität, Starter in dieser Liga zu sein, geschweige denn auch nur ansatzweise die Qualität von Jordan Love. Dennoch: Er hat auch das Spiel gegen sein Ex-Team, die Tennessee Titans, souverän mit 30:14 gewonnen und dabei eine absolut fehlerfreie Vorstellung geliefert.

8. New Orleans Saints (Vorwoche: Platz 3) Ist die Herrlichkeit der New Orleans Saints nach zwei Spielen schon wieder vorbei? Nachdem sie an den ersten beiden Spielen den NFL-Rekord für erzielte Punkte nur knapp verpasst hatten, wurde das Team von Dennis Allen offenbar zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Das 12:15 gegen die Philadelphia Eagles war vor allem offensiv eine Enttäuschung. Nicht nur blieb Derek Carr mit 142 Passing Yards weit unter seinen Möglichkeiten, einen potenziellen Game-winning Drive warf er durch eine fragwürdige Interception weg. Immerhin: Alvin Kamara überzeugte mit 127 Total Yards erneut. Das Spiel gegen die Atlanta Falcons wird richtungsweisend.

7. Houston Texans (Vorwoche: Platz 2) Nachdem die Houston Texans lange auf Wolke sieben flogen und alle von ihnen schwärmten, wurden sie bei den Minnesota Vikings auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit 7:34 gingen die Texans baden. C.J. Stroud und Co. konnten den Gastgebern zu keinem Zeitpunkt des Spiels das Wasser reichen. Allerdings gehört das zur Entwicklung einer jungen Mannschaft - und die Texans sind extrem jung - dazu. Gegen die Jaguars jedoch muss das Team von DeMeco Ryans wieder auf die Siegerstraße abbiegen, sonst ist der eigentlich gute Saisonstart ein Muster ohne Wert.

6. Philadelphia Eagles (Vorwoche: Platz 12) Vielleicht sind die Philadelphia Eagles im Power Ranking ein klein wenig zu weit nach vorne gesprungen, allerdings stünden die Eagles jetzt bei 3-0, wenn Saquon Barkley einen Ball mehr gefangen hätte. Das 15:12 gegen die Saints war ein klassischer Nailbiter. Aber: Danach fragt später niemand mehr. Zumindest, wenn man die Spiele gewinnt. Vor allem auf Barkley konnten sich die Eagles wieder verlassen. Insgesamt steht er nun bei 351 Yards und vier Rushing Touchdowns nach drei Spielen. Das kann sich mehr als sehen lassen. Das Auswärtsspiel bei den Buccaneers wird für die Eagles ein Revenge Game.

5. Seattle Seahawks (Vorwoche: Platz 8) Wieder so ein 3-0-Team, bei dem man nicht so recht weiß, wohin damit. Ja, die Seahawks haben alle ihre Spiele gewonnen, jedoch waren weder die Broncos, noch die Patriots und Dolphins wirklich Stolpersteine. Dennoch: Auch diese Spiele muss man erst einmal gewinnen. Geno Smith' zwei Interceptions gegen die Fins besorgten zwar einige Hawks-Fans, am Ende waren es jedoch nur acht unvollständige Pässe und 289 Yards. Das Spiel bei den Detroit Lions wird der erste richtige Härtetest für Seattle.

4. Detroit Lions (Vorwoche: Platz 7) Apropos Lions, die gewannen mit 20:13 bei den Arizona Cardinals und zwar auf ganz untypische Art und Weise. Die Defense war es nämlich, die der Offense den Rücken freihielt und am Ende für den Sieg sorgte. Bäume ausgerissen hat Jared Goff mit 199 Yards und zwei Touchdowns zwar nicht, er war jedoch gut genug, um das Spiel nach Hause zu bringen. In Woche zwei nahm Head Coach Dan Campbell die Niederlage auf seine Kappe, das darf er mit diesem Sieg jetzt allerdings auch machen! Durch ein tolles sogenanntes Hook and Ladder Play, bei dem Amon-Ra St. Brown den Assist für Jahmyr Gibbs gab, brachen die Lions die gute Defense der Cardinals erst auf. Das muss man sich auch erstmal trauen!

3. Minnesota Vikings (Vorwoche: Platz 11) Die Minnesota Vikings haben es geschafft, das ran Power Ranking ist endgültig auf dem lila-gelben Bandwagon angekommen. Waren wir - wie die meisten Fans und Experten - nach zwei Spielen noch skeptisch, hätte das 34:7 gegen die Houston Texans überzeugender nicht sein können. Sam Darnold warf zwar "nur" für 181 Yards, aber wen interessiert das bei vier Touchdowns und einem Sieg mit 27 Punkten Vorsprung? Die Vikings sind momentan das heißeste Team der Liga neben den Buffalo Bills. In Woche vier steht mit den Green Bay Packers der nächste Prüfstein an.

2. Kansas City Chiefs (Vorwoche: Platz 1) Die Chiefs haben erneut gewonnen, stehen 3-0 - und sind in unserem Power Ranking trotzdem um eine Position gefallen. Warum? Ganz einfach, weil die Chiefs sich momentan jeden Sieg hart erarbeiten müssen. Der Offensivmotor um Quarterback Patrick Mahomes stottert gewaltig, jeder Drive wirkt wie eine Qual. Auch, weil Travis Kelce außer Form scheint. Dass es dennoch zu drei Siegen in bislang drei Spielen gereicht hat, liegt vor allem an der herausragenden Defense des amtierenden Super-Bowl-Champions. Schon im vergangenen Jahr war die Einheit von Steve Spagnuolo ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Vince Lombardi Trophy. Derzeit ist sie aber nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern der Erfolgsgarant. Immerhin: Auswärts bei den Chargers dürfte die Defense vermutlich nicht an ihre Grenzen kommen.