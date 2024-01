Philadelphia Eagles: Fletcher Cox verteidigt Head Coach Nick Sirianni emotional

Gewinner: Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Der Deutsch-Amerikaner war am ersten Playoff-Sieg der Lions seit 32 Jahren maßgeblich beteiligt. Der Wide Receiver fing beim knappen 24:23 gegen die Los Angeles Rams sieben Pässe für 110 Yards und krönte seine Leistung mit der wohl wichtigsten Aktion seiner bisherigen Karriere. Sein letzter Catch bescherte Detroit ein neues First Down und besiegelte so den Sieg. © USA TODAY Network