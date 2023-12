Philadelphia Eagles: NFL sperrt Sicherheitschef Dom DiSandro

Anzeige

Seine Auseinandersetzung an der Seitenlinie mit Dre Greenlaw von den San Francisco 49ers wurde zum Aufreger. Nun hat die NFL Dom DiSandro, Sicherheitschef der Philadelphia Eagles, von der Seitenlinie verbannt - zumindest zeitweise.

Wie "Associated Press" berichtet, wurde Di Sandro von der NFL für den Rest der Regular Season vom Dienst an der Seitenlinie ausgeschlossen. "Big Dom" darf allerdings weiterhin an der Seite des Teams reisen sowie seine anderen Aufgaben, etwa bei öffentlichen Terminen der Franchise, wahrnehmen.

Grund für die Suspendierung ist eine Auseinandersetzung zwischen DiSandro und Linebacker Dre Greenlaw von den San Francisco 49ers während des Spiels am 3. Dezember. Nachdem Greenlaw den Eagles-Receiver DeVonta Smith außerhalb des Spielfelds einen Hit mitgab, schritt DiSandro ein und lieferte sich ein Verbalduell mit Greenlaw.

Walt Anderson, NFL Senior Vice President of Officiating, beschuldigte DiSandro nach der Partie, zu einer Eskalation der Situation beigetragen zu haben.

Bereits vergangene Woche durfte DiSandro nicht an der Seitenlinie stehen. Er verfolgte die Eagles-Niederlage gegen die Dallas Cowboys aus dem Spielertunnel.