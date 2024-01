Was die Misere dieser Saison allerdings besonders hervorhebt: Die Eagles sind nun das erst zweite Team der NFL-Historie, das eine Saison mit einer Bilanz von 10:1 oder besser begonnen, die Spielzeit aber mit sieben Niederlagen beendet hat. Einen derartigen Einbruch legten bislang nur die New York Jets im Jahr 1986 hin.

Doch damit nicht genug. Seit dem Spiel gegen die New York Giants in Woche 7 der Saison 2021 punktete die Franchise nicht mehr derart schwach.

So schaffte es Philly im gesamten Spiel nicht, auch nur einen einzigen dritten oder vierten Versuch erfolgreich auszuspielen. 0 von 11 die ernüchternde Bilanz. Die Eagles sind damit das erste Team seit 1988, dass es in einem Playoff-Spiel nicht zustande gebracht hat, wenigstens eines dieser Plays zum Erfolg zu führen.

An Horrorstatistiken mangelte es nach der bitteren 9:32-Niederlage der Philadelphia Eagles in der Wild Card Round der NFL-Playoffs gegen die Tampa Bay Buccaneers nicht.

Dramatischer Absturz nach 10:1-Start

Nach dem verlorenen Super Bowl im vergangenen Februar standen in Philly alle Zeichen auf Angriff. Mit einem Top-Kader - angeführt von Quarterback Jalen Hurts, der einen Mega-Deal unterzeichnete – sollte erneut ein Lauf bis in den Super Bowl gelingen. Und zunächst sah alles gut aus.

Zehn Siege aus den ersten elf Spielen, Divisiontitel und der Nummer-1-Seed in der NFC schienen greifbar. Dann änderte sich mit der 19:42-Pleite gegen die San Francisco 49ers alles. Ein Spiel nach dem anderen ging verloren, selbst gegen vermeintlich schwächere Gegner wie die New York Giants oder Arizona Cardinals gelang kein Sieg. Am Ende holten sich die Dallas Cowboys Rang 1 in der NFC East.

Eine Abwärtsspirale, die vielleicht nicht so schlimm gewesen wäre, wäre in der Wild Card Round gegen die Tampa Bay Buccaneers nicht passiert, was am Ende passiert. Ein Blowout-Sieg für die Gastgeber aus Florida, das Ende aller Hoffnungen von Hurts und Co.